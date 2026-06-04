Lista de pilotos inscritos en el S-CER | 59 Rally de Ourense Recalvi
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Consulta la lista de inscritos oficial del 59 Rallye de Ourense haciendo clic en el siguiente archivo:
El Rally de Ourense, que se enmarca dentro del Supercampeonato de España de Rallyes, está a punto de arrancar su 59 edición y los nombres de los pilotos y copilotos ya se conocen. La Escudería Ourense, encargada de organizar cada año esta cita con el motor, informa ya de quién va a estar al volante de cada uno de los coches.
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