Así es el cartel del 59 Rally de Ourense Recalvi (12-13 junio)

Este viernes, 29 de mayo, se dio a conocer el cartel de la 59 edición del Rally de Ourense Recalvi (12-13 junio). Un evento esperado por todos en la provincia de Ourense, desde la organización y los pilotos hasta los aficionados que durante dos días están presentes para no dejar de animar a todos los participantes.

En el cartel de este año se refleja uno de los eventos más importante de este rally como es la ceremonia de salida de los pilotos. Donde uno a uno, los pilotos son presentados ante los aficionados que los esperan al final del Paseo justo antes del Parque San Lázaron para llenar la noche de presentación y coches de pompas, bengalas, celebración, alegría e imágenes que quedan para la memoria de todos.

Cartel del 59 Rally de Ourense Recalvi. | La Región

Javier Pardo, vencedor de la edición 2025, aparece también. El ourensano vuelve la competición y lo hace debutando este temporada en el evento organizado por la Escudería Ourense. El evento se lleva a cabo este año entre los días 12 y 13 de junio.