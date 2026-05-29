Así es el cartel del 59 Rally de Ourense Recalvi (12-13 junio)

ESCUDERÍA OURENSE

El cartel de 59ª edición del Rally de Ourense Recalvi fue presentado donde los aficionados y la ceremonia de salida son los protagonistas. Uno de los momentos más esperados de cada rally quedó reflejado por la Escudería Ourense para este año, donde también aparece el vendedor de 2025 el ourensano Javier Pardo

Cartel del 59 Rally de Ourense Recalvi.
Cartel del 59 Rally de Ourense Recalvi. | La Región

Este viernes, 29 de mayo, se dio a conocer el cartel de la 59 edición del Rally de Ourense Recalvi (12-13 junio). Un evento esperado por todos en la provincia de Ourense, desde la organización y los pilotos hasta los aficionados que durante dos días están presentes para no dejar de animar a todos los participantes.

En el cartel de este año se refleja uno de los eventos más importante de este rally como es la ceremonia de salida de los pilotos. Donde uno a uno, los pilotos son presentados ante los aficionados que los esperan al final del Paseo justo antes del Parque San Lázaron para llenar la noche de presentación y coches de pompas, bengalas, celebración, alegría e imágenes que quedan para la memoria de todos.

Cartel del 59 Rally de Ourense Recalvi.
Cartel del 59 Rally de Ourense Recalvi. | La Región

Javier Pardo, vencedor de la edición 2025, aparece también. El ourensano vuelve la competición y lo hace debutando este temporada en el evento organizado por la Escudería Ourense. El evento se lleva a cabo este año entre los días 12 y 13 de junio.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats