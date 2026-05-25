El Rally de Ourense tendrá casi 150 kilómetros de crono

La 59ª edición del Rally de Ourense inicia la cuenta atrás y se disputará los días 12 y 13 de junio, siendo una vez más valedero para el Supercampeonato. La prueba totalizará casi 150 kilómetros cronometrados distribuidos en 12 especiales, con seis tramos que se disputarán a doble pasada.

El viernes, 12 de junio, la acción arrancará a las 18:40 horas con un tramo de 13.320 metros, seguido de otro de 12 km y una tercera especial de 9,5 km. Este bucle se repetirá durante la noche, con la última especial prevista minutos antes de la medianoche.

El sábado, día 13, la jornada incluirá otros tres tramos diferentes también a doble pasada, de 12.360 metros, 12,740 kilómetros y el más largo del rally, con 14.610 metros, correspondiente a la especial de Cartelle-Toén.

La ceremonia de salida tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 22:00 en el Parque de San Lázaro, que también albergará el parque cerrado. El tramo de clasificación y el shakedown se celebrarán el viernes por la mañana en Pereiro de Aguiar. Expourense será la sede del parque de asistencias durante toda la prueba.

Además del Supercampeonato, el Rally de Ourense Recalvi es puntuable para la Copa Hyundai i20N 2026, la Dacia Sandero Eco Cup Spain 2026 y el Trofeo Ciudad de Ourense.

Se espera la presencia de los habituales pilotos del certamen nacional, con alguna novedad destacada en la prueba ourensana.