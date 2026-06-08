Cohete, por asfalto y por tierra

Como un disparo, como un cohete más bien, llega el asturiano José Antonio Cohete Súarez a la línea de salida del Rally de Ourense. Porque el asturiano, tres veces ganador de la carrera, conquistó asimismo la victoria en las tres pruebas ya disputadas del Supercampeonato de España 2026, por orden cronológico La Nucía Mediterráneo, en Alicante; Sierra Morena, en Córdoba, ambas sobre asfalto, y Utiel, sobre tierra. Tres veces ya se coronó campeón nacional, 2021, 23 y 25, y a este ritmo, a falta de apenas seis carreras más, la cuarta llegará en un pis pas.

En marzo, Cohete inició la temporada 2026 con victoria en el Rally de La Nucía. Suárez supo sacar partido de un pinchazo de Jorge Cagiao en el penúltimo tramo. El asturiano impuso su Skoda Fabia RS Rally2 frente al empuje de Iván Ares, segundo a únicamente tres segundos de la victoria con un Toyota GR Yaris Rally2, y de Diego Ruiloba, que cerró el podio a los mandos de un Lancia Ypsilon HF Rally2. El top 5 de esta primera cita alicantina lo completaron Sergi Pérez, cuarto tras una sólida participación, y Pepe López, que logró escalar hasta la quinta plaza con un Hyundai i20N.

Un mes después, Suárez, copilotado por Alberto Iglesias a bordo de un Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Recalvi, se adjudicó la 43 edición del Rally de Andalucía-Sierra Morena. Apenas veinte segundos después de doscientos kilómetros separaron a Cohete del segundo, el coruñés Iván Ares, a lomos de un Toyota. La dupla asturiana del equipo Recalvi invirtió un tiempo total de una hora, cincuenta y siete minutos y dos segundos en completar los trece tramos cronometrados, con una regularidad implacable y una gestión de carrera impecable. Fiel a su estilo calculador pero contundente, Cohete supo cuándo apretar el acelerador y sobre todo cuándo dejar que sus rivales directos asumieran los riesgos en una prueba que no perdonaba el más mínimo error.

Separación con Recalvi

Fue a primeros de mayo cuando un domingo a primera hora, coincidiendo con el Día de la Madre, a través de un escueto mensaje en redes comunicó Cohete su repentino adiós a Recalvi, el patrocinador con el que compartió la etapa más sólida y prolífica de su carrera. Una etapa resumida en tres Supercampeonatos de España, su segundo Nacional de Tierra o la reciente machada en Córdoba, donde doblegó a la élite europea en la primera cita del campeonato continental.

Skoda pasaba así a ser definitivamente la piedra angular del programa del asturiano, que habría roto la baraja de mutuo acuerdo con Recalvi sabiendo que su continuidad como piloto fuerte de Skoda España, con Nuria Pons como compañera, estaba asegurada.

Recalvi empezó a apoyar a Cohete en el año 2019, cuando patrocinaba a su vez al RC Celta de Vigo. Iago Aspas, amigo personal del asturiano, lo puso en contacto con el fundador de la empresa viguesa de automoción, Chema Rodríguez (piloto amateur en su juventud), que quedó prendado del talante y el estilo de conducción de Suárez. La química entre ellos fue total desde el primer momento, muchos éxitos estaban por llegar.

Días después, a mitad de mes, Suárez logró la victoria en el Utiel, primera prueba disputada en tierra en el Supercampeonato 2026. El piloto asturiano, al volante de su nuevo Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Calm Competició, completó los doce tramos cronometrados de la carrera valenciana en cerca de una hora y media, estrenando así su montura con un triunfo tras la salida del equipo Recalvi. La segunda plaza fue para Diego Ruiloba, veinticuatro segundos por detrás, con Iván Ares quinto más de un minuto y medio menos rápido.