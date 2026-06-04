El motor, en el centro del Foro La Región: “El de Ourense es un rally de casa incluso para los que son de fuera”

Antes de empezar a correr, el Rally de Ourense se tiene que sentir y explicar. Fue lo que ocurrió en una nueva edición del Foro La Región Memorial Reverter y Coleman, que reunió a tres de los grandes favoritos para el triunfo en una edición 59 que ya espera con los motores encendidos. El alaricano Javier Pardo, el cambrés Iván Ares y el asturiano José Antonio “Cohete” Suárez (tres pilotos que ya han ganado en As Burgas) desgranaron experiencias y expectativas en la ponencia “Rally de Ourense: pasión, historia y futuro”, que se celebró en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y estuvo moderada por Iago Peleteiro, presentador especializado en el mundo del motor.

Foro La Región "Rally de Ourense: pasión, historia y futuro" con Pardo, Ares y "Cohete" Suárez

“Cuando llego a Ourense lo primero que noto es el calor. A ver si nos achicharra o nos sorprende con una gran tormenta. Siento que estoy en casa, la relación con Escudería Ourense es muy cercana y los tramos los conozco bien. Siento alegría y ganas. Es el primer rally de asfalto del norte y eso cambia la película con respecto a lo que llevamos competido hasta ahora”, comentó Suárez, actual líder del Supercampeonato.

La cita ourensana tampoco es una más en el calendario competitivo de Ares. “A este rally lo hace apetecible el conjunto de tramos, la gente que trabaja en que todo salga bien, la ceremonia de salida… Ourense marca la diferencia en ese conjunto de factores”. Y a su lado, el ídolo local, asentía y ratificaba quizá con más motivo todavía. “Correr aquí siempre es especial. Aún más con los tramos de Taboadela y A Merca, que me pillan más cerca de casa. Pero ya desde la ceremonia de salida en el centro de la ciudad sientes algo que no sientes en otras pruebas. Y después, la presencia de la gente que me apoya, que es muy importante”, recordó el ganador de la pasada edición.

Tres apasionados del motor a los que la afición les viene desde la cuna. “Me viene desde el vientre de mi madre y, luego, mi padre la alimentó. Siempre estuvo presente”, recuerda Suárez. En el caso de Ares, tocó el terreno incluso antes de tener edad para acordarse “Me crié en las carreras. Mi padre fue piloto de autocróss y ahí empecé. Un compañero de trabajo, aficionado a los rallys, se puso pesado para que probara. A mí no me gustaban los rallys, pero probé uno y me enamoré”. Y también esa relación paterna avivó la llama de la conducción en Pardo.”A mi abuelo ya le gustaba mucho, y con mi padre la cosa fue a más”.

Los tres se llevan bien, se nota, y saben lo que es ganar en Ourense. No coinciden en todo, pero sí en sentir una añoranza por los viejos tiempos en los rallys y ciertas inquietudes por lo que puede deparar el futuro en el mundo que les apasiona. “Para que salgan pilotos jóvenes buenos no falta talento, falta dinero. Y los coches del futuro tienen que volver un poco al pasado. Hacemos ruido, somos pilotos, y eso va en el ADN. Hay que dejarse de tanto buenismo, de tanto eco-friendly, y que haya coches de carreras otra vez”, se moja Suárez. Pardo, en la misma línea, echa de menos “los cambios en H, huir de los coches eléctricos en competición”, mientras que Ares admite las dificultades “para buscarte la vida cada año y las trabas que, cada vez más, tienen que superar aquellos que organizan un rally”.

Suárez, Ares y Pardo. Un trío de magníficos que pelearán por ampliar su palmarés en Ourense. Por si caso, ya dejaron sus preferencias de tramos para la edición del 2027. “Aunque da igual, porque Jano Fraga (presidente de Escudería Ourense) va a hacer lo que él quiera”, bromearon. La calma antes de la tempestad.