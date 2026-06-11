Directo | El Rally de Ourense arranca con la ceremonia de salida en el Parque de San Lázaro

Sigue en directo la ceremonia de salida del Rally de Ourense 2026 en el Parque de San Lázaro.

El Rally de Ourense 2026 comienza este jueves su actividad oficial en la ciudad con la celebración de la ceremonia de salida, uno de los momentos más simbólicos del evento y que marcará el inicio de la prueba automovilística en esta nueva edición.

El acto tendrá lugar en el Parque de San Lázaro, donde se reunirán equipos, pilotos y organización en la antesala de un fin de semana que convertirá Ourense en uno de los epicentros del motor en Galicia. Será el primer gran contacto de las tripulaciones con el público en un ambiente ya plenamente competitivo.

A lo largo de la jornada también se producirá el movimiento de vehículos hacia las instalaciones de Expourense, donde se ubica parte de la logística del rally, así como los preparativos previos a la competición.

La ceremonia de salida servirá además como punto de encuentro entre aficionados y participantes, en un ambiente que cada año atrae a numerosos seguidores del automovilismo al centro de la ciudad. Con este acto inaugural, el Rally de Ourense da oficialmente el pistoletazo de salida a una edición que continuará en los próximos días con los tramos cronometrados y el desarrollo completo de la prueba.

Puedes seguir la ceremonia de salida en directo aquí: