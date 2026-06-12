DIRECTO
El Rally de Ourense, minuto a minuto

Directo | Retransmisión de la jornada de viernes del 59 Rally de Ourense

STREAMING

Sigue en directo la jornada de viernes del 59º Rally de Ourense.

La Región
La Región
Publicado: 12 jun 2026 - 18:24 Actualizado: 12 jun 2026 - 18:26
Directo | Retransmisión de la jornada diurna del viernes en el 59 Rally de Ourense
Directo | Retransmisión de la jornada diurna del viernes en el 59 Rally de Ourense

Les damos la bienvenida a la retransmisión en directo de la primera etapa del 59º Rally de Ourense, una de las citas más exigentes, calurosas y esperadas del campeonato. A través del vídeo en streaming que encabeza este artículo, podrás seguir al minuto el rugido de los motores, las pasadas más espectaculares y el ambiente en los tramos en tiempo real.

Golpe de teatro: abandono de Javier Pardo

La cruz de la jornada se la ha llevado, desgraciadamente, uno de los grandes héroes locales y favoritos de la afición. Javier Pardo se ha visto obligado a abandonar el rally antes de poder disputar el primer tramo cronometrado de la tarde, tras sufrir un fuerte accidente durante el shakedown de la mañana.

¿Qué ofrece laregion.es y Telemiño?

  • Señal en vídeo en directo: Conexiones con las zonas más calientes de los tramos de este viernes.
  • Tiempos actualizados: Sigue la batalla por el liderato segundo a segundo.
  • Análisis y entrevistas: Las declaraciones de los pilotos prioritarios al final de cada sección.

En directo

Puedes seguir la emisión aquí.

Directo | Retransmisión de la jornada de viernes del 59 Rally de Ourense

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats