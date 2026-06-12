Directo | Retransmisión de la jornada de viernes del 59 Rally de Ourense

DISFRUTAR DE MANERA SEGURA
Guía de seguridad del Rally Ourense 2026: normativas, cortes de carretera y accesos QR
STREAMING
Les damos la bienvenida a la retransmisión en directo de la primera etapa del 59º Rally de Ourense, una de las citas más exigentes, calurosas y esperadas del campeonato. A través del vídeo en streaming que encabeza este artículo, podrás seguir al minuto el rugido de los motores, las pasadas más espectaculares y el ambiente en los tramos en tiempo real.
La cruz de la jornada se la ha llevado, desgraciadamente, uno de los grandes héroes locales y favoritos de la afición. Javier Pardo se ha visto obligado a abandonar el rally antes de poder disputar el primer tramo cronometrado de la tarde, tras sufrir un fuerte accidente durante el shakedown de la mañana.
Puedes seguir la emisión aquí.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
DISFRUTAR DE MANERA SEGURA
Guía de seguridad del Rally Ourense 2026: normativas, cortes de carretera y accesos QR
Lo último
REANIMACIÓN SIN ÉXITO
Encuentran el cadáver de una mujer flotando en la playa de Ézaro
OCULTABA LOS PRODUCTOS EN SU ROPA
Detenido en Ourense un hombre por robo con violencia y tres hurtos en el mismo supermercado