Directo | Retransmisión de la jornada de viernes del 59 Rally de Ourense

Directo | Retransmisión de la jornada diurna del viernes en el 59 Rally de Ourense

Les damos la bienvenida a la retransmisión en directo de la primera etapa del 59º Rally de Ourense, una de las citas más exigentes, calurosas y esperadas del campeonato. A través del vídeo en streaming que encabeza este artículo, podrás seguir al minuto el rugido de los motores, las pasadas más espectaculares y el ambiente en los tramos en tiempo real.

Golpe de teatro: abandono de Javier Pardo

La cruz de la jornada se la ha llevado, desgraciadamente, uno de los grandes héroes locales y favoritos de la afición. Javier Pardo se ha visto obligado a abandonar el rally antes de poder disputar el primer tramo cronometrado de la tarde, tras sufrir un fuerte accidente durante el shakedown de la mañana.

¿Qué ofrece laregion.es y Telemiño?

Señal en vídeo en directo: Conexiones con las zonas más calientes de los tramos de este viernes.

Tiempos actualizados: Sigue la batalla por el liderato segundo a segundo.

Análisis y entrevistas: Las declaraciones de los pilotos prioritarios al final de cada sección.

En directo

Puedes seguir la emisión aquí.