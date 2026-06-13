Fermín Sousa levanta el Trofeo José Luis Outeiriño en un 59º Rally de Ourense marcado por el calor
MEJOR OURENSANO
El piloto ourensano Fermín Sousa vence el Trofeo José Luis Outeiriño en el Rally de Ourense con un tiempo de 1:46:16.9 tras una dura carrera marcada por el calor.
El piloto ourensano Fermín Sousa se ha proclamado vencedor del Trofeo José Luis Outeiriño en la 59ª edición del Rally de Ourense, imponiéndose como el corredor local más rápido con un tiempo total de 1:46:16.9 y una ventaja de 1:20.7 sobre Iago Silva.
La victoria, sin embargo, estuvo muy lejos de ser un paseo. La jornada estuvo marcada por unas altas temperaturas que afectaron al ourensano. A su llegada a la calle del Paseo, el vencedor no ocultó la dureza del reto: "A verdade é que o pasamos... Mira que corrín xa algúns en Ourense, non moitos, pero para min este foi o peor porque foi o que máis calor tiven".
Gestión inteligente en la recta final
El sufrimiento del vehículo y la presión constante forzaron al equipo a cambiar de estrategia en los compases finales. Con la victoria encarrilada pero pendiendo de un hilo por el desgaste mecánico, tocó tirar de cabeza fría para asegurar el resultado. "O coche pasouno fatal, os rivais apretáronnos a tope, pero bueno, conseguimos chegar... no último bucle asegurando un pouco para non romper nada e intentar chegar aquí".
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