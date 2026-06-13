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El Rally de Ourense, minuto a minuto

Álvaro Muñiz se corona campeón del 59 Rally de Ourense tras dominarlo de principio a fin

22,4 SEGUNDOS POR ENCIMA DE COHETE

Concluye una vibrante 59ª edición del Rally de Ourense, cita fundamental del Supercampeonato de España de Rallys, con una dura batalla que se ha decantado por Álvaro Muñiz como campeón. El centro neurálgico de la ciudad ha acogido la entrega de trofeos a los grandes triunfadores de la prueba. Ofrecemos la clasificación final detallada, los tiempos oficiales acumulados y la crónica del campeón.

La Región
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Publicado: 13 jun 2026 - 18:21 Actualizado: 13 jun 2026 - 18:49
Álvaro Muñiz, corriendo el tramo de Cartelle-Toén
Álvaro Muñiz, corriendo el tramo de Cartelle-Toén | José Paz

El Rally de Ourense 2026 ha concluido tras una edición espectacular, marcada por la emoción hasta los últimos kilómetros y una lucha intensa por el podio. El vencedor de esta 59ª edición ha sido Álvaro Muñiz, quien logra coronarse como campeón por primera vez tras una actuación incontestable en las exigentes carreteras ourensanas.

El evento, puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER), ha vuelto a consolidarse como una de las pruebas más importantes del calendario nacional.

Crónica final del Rally de Ourense 2026

La competición se ha desarrollado bajo un alto nivel de exigencia, con tramos técnicos y condiciones cambiantes que han puesto a prueba a todos los equipos.

Desde las primeras especiales, el ritmo ha sido muy competitivo, pero ha sido en los últimos tramos donde se ha decidido la clasificación final. Finalmente, Álvaro Muñiz ha conseguido imponerse en una lucha en la que siempre ha ido por delante.

El podio final ha quedado configurado con:

  • 1º puesto: 🥇 Álvaro Muñiz (1:29:00.8)
  • 2º puesto: 🥈 'Cohete' Suárez (1:29:23.2)
  • 3º puesto: 🥉 Pepe López (1:29:28.1)

Con una ventaja final de 22,4 segundos sobre José Antonio Suárez "Cohete", Muñiz certificó el triunfo tras completar los diez tramos cronometrados con un tiempo total de 1:29:00.8. En el último tramo, el coruñés afrontó la jornada con el único objetivo de asegurar la victoria.

La victoria supone además un importante impulso en la temporada para Muñiz y Casal, que estrenan su casillero de triunfos en 2026 y lo hacen en una de las pruebas más emblemáticas del calendario nacional.

El accidente de Javier Pardo dejó el rally sin su campeón defensor

La edición número 59 del Rally de Ourense estuvo marcada desde sus horas previas por la ausencia de Javier Pardo, vencedor de la pasada edición.

El piloto de Allariz sufrió un accidente durante el shakedown disputado en Pereiro de Aguiar cuando se encontraba entre los más rápidos de la sesión. Su Skoda Fabia RS Rally2 sufrió importantes daños tras una salida de carretera en una curva especialmente delicada de la zona de Covas, conocida por los vecinos por su dificultad y por un bache que puede comprometer la estabilidad de los vehículos.

A consecuencia del accidente, Pardo tuvo que retirarse antes del inicio de la competición. El ourensano sufrió mareos tras el impacto, mientras que su copiloto, David de la Puente, fue atendido por molestias en la espalda. Aunque ambos se encuentran fuera de peligro, la incidencia dejó fuera de combate al vigente campeón y abrió la puerta a que el Rally de Ourense coronase a un nuevo ganador.

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