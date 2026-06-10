Hyundai Motor España - Pepe López Planelles y David Vázquez Liste
Hyundai Motor España - Pepe López Planelles y David Vázquez Liste | @ruedayenfoque

Galería | El 59 Rally de Ourense calienta motores con los tests en Luintra

PRUEBAS OFICIALES

Luintra acogió los test oficiales del S-CER con los principales pilotos afinando reglajes en las exigentes carreteras de Nogueira de Ramuín antes del 59º Rally de Ourense Recalvi, en una jornada marcada por la intensidad y el calor de los aficionados

La Región
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Publicado: 10 jun 2026 - 17:31 Actualizado: 10 jun 2026 - 17:34

El rugido de los motores volvió a resonar con fuerza en los revirados asfaltos de Luintra durante la intensa jornada de test oficiales celebrada este martes, 9 de junio. Los principales espadas del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) aprovecharon esta esperada sesión preparatoria para afinar los reglajes de sus monturas y buscar el compromiso ideal en las suspensiones antes de la gran cita. Las abrasivas carreteras de Nogueira de Ramuín sirvieron como el termómetro perfecto, exigiendo el máximo nivel de concentración a los pilotos y dejando claro que esta 59ª edición del Rally de Ourense Recalvi va a ser una batalla al límite.

La presencia de aficionados en las cunetas no se hizo esperar, ansiosos por disfrutar de las primeras cruzadas, saltos y apuradas de frenada que sirven como el mejor aperitivo antes del fuego real del fin de semana.

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1/17 Club Deportivo One Racing – Giovanni Fariña García y Alejandro Rodríguez Viera. | @ruedayenfoque
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2/17 Toyota España - Rubén Iván Ares Roel y Borja Hernández Rozada | @ruedayenfoque
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3/17 Unai de la Dehesa Martínez - Unai de la Dehesa Martínez y Olatz San Miguel Gragirena | @ruedayenfoque
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4/17 Hyundai Motor España - Pepe López Planelles y David Vázquez Liste | @ruedayenfoque
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5/17 Escudería Ourense - Fabián Pais y Sergio Cancela Boga | @ruedayenfoque
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6/17 Recalvi Team - Javier Pardo Siota y David de la Puente Nuevo | @ruedayenfoque
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7/17 José Luis Peláez Olivares - José Luis Peláez Olivares y José Murado González | @ruedayenfoque
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8/17 A-Secur Racing Team - Antonio Pérez Orozco y Adriana Martínez García | @ruedayenfoque
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9/17 A-Secur Racing Team - Antonio Pérez Orozco y Adriana Martínez García | @ruedayenfoque
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10/17 Škoda España - José Antonio Suárez Miranda y Alberto Iglesias Pin | @ruedayenfoque
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11/17 Skoda España - Nuria Pons y María Esther Gutiérrez Porras | @ruedayenfoque
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12/17 A-Secur Racing Team - Álvaro Muñiz Mora y Nestor Casal Vilar | @ruedayenfoque
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13/17 Škoda España, en preparación - José Antonio Suárez Miranda y Alberto Iglesias Pin | @ruedayenfoque
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14/17 Recalvi Team - Jorge Cagiao Sueiras y Javier Martínez Martínez y Javier Pardo Siota y David de la Puente Nuevo | @ruedayenfoque
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15/17 José Luis Peláez Olivares, en preparación - José Luis Peláez Olivares y José Murado González y Javier Pardo Siota y David de la Puente Nuevo | @ruedayenfoque
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16/17 Lancia Corse España - Diego Ruiloba Álvarez-Baragaña y Ángel Luis Vela Rosendo | @ruedayenfoque
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17/17 Pneumaticos de Pzero en formación | @ruedayenfoque

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