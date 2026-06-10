Galería | El 59 Rally de Ourense calienta motores con los tests en Luintra

Luintra acogió los test oficiales del S-CER con los principales pilotos afinando reglajes en las exigentes carreteras de Nogueira de Ramuín antes del 59º Rally de Ourense Recalvi, en una jornada marcada por la intensidad y el calor de los aficionados

El rugido de los motores volvió a resonar con fuerza en los revirados asfaltos de Luintra durante la intensa jornada de test oficiales celebrada este martes, 9 de junio. Los principales espadas del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER) aprovecharon esta esperada sesión preparatoria para afinar los reglajes de sus monturas y buscar el compromiso ideal en las suspensiones antes de la gran cita. Las abrasivas carreteras de Nogueira de Ramuín sirvieron como el termómetro perfecto, exigiendo el máximo nivel de concentración a los pilotos y dejando claro que esta 59ª edición del Rally de Ourense Recalvi va a ser una batalla al límite.

La presencia de aficionados en las cunetas no se hizo esperar, ansiosos por disfrutar de las primeras cruzadas, saltos y apuradas de frenada que sirven como el mejor aperitivo antes del fuego real del fin de semana.