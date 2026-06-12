Galería | Amoeiro marca el inicio del 59 Rally de Ourense, en fotos
A TODA VELOCIDAD
Amoeiro acoge los tramos TC 01 y TC 04 de la 59 edición del Rally de Ourense donde el público respondió salió pese a las altas temperaturas a apoyar a los pilotos.
El Rally de Ourense comenzó su 59 edición con el tramo de Amoeiro. Este marca el inicio de un rally donde Álvaro Muñiz fue el primero en rodar por el asfalto ourensano. El público ourensano respondió y acudió a apoyar a los pilotos.
Este tramo vive dos pasadas correspondientes al TC-1 y TC-4. Imágenes llenas de velocidad que llenan la provincia de Ourense de adrenalina.
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