Jano Fraga, presidente de la Escudería Ourense: “Una carrera apasionante”

Jano Fraga, un año más al frente del operativo del Rally de Ourense. Hizo mucho hincapié durante la presentación de la carrera en la seguridad, ¿por qué? “Porque es lo más importante, el Rally de Ourense es un evento deportivo, competitivo y lúdico que abarca a toda la provincia y engloba a toda aquella gente que viene de fuera a disfrutar de la prueba con nosotros. A disfrutar de lo que es un día de fiesta y de competición. Que no tengamos que lamentar una tragedia porque la gente estaba mal colocada en los tramos o porque una salida de pista lo arruinó todo. Por todo eso es tan importante que los aficionados sigan al pie de la letra las instrucciones de la organización, que se situén en sitios seguros”.

“Las sensaciones a día de hoy son buenas, como las he tenido siempre. Es lo que tiene tener detrás un equipo fantástico, que te da tranquilidad, mucha. Tener contigo a los mejores lo hace todo mucho más fácil. Este equipo está a lo largo del año en rallys del campeonato de Europa y del mundo, cuando estamos fuera de Ourense nadie se puede imaginar lo que echo de menos a mi equipo”, detalla Fraga.

"Una carrera apasionante"

Pardo ganó el año pasado, Pardo regresa al Supercampeonato de España justo ahora, en el Rally de Ourense. Muy buena noticia, ¿verdad? “Ha habido desde que empezó la temporada mucho movimiento, mucho cambio de asiento y mucho cambio de equipo. Esperamos una carrera apasionante, en primera fila va a estar el ganador del año pasado pero también el que lidera el campeonato actual. Más unos cuantos pilotos más con todas las opciones del mundo. Todo esto le da mucha vida al rally, hacía mucho tiempo que no recordaba un Rally de Ourense tan abierto, con seis, siete equipos que pueden ganar. Seis, siete equipos que pueden ganar la general pero a la vez muchos candidatos a ser los más rápidos en cada uno de los tramos”.

Y entre los tramos, los nocturnos. Remarca el presidente de la Escudería Ourense que “lo digo siempre, cuando los recuperamos queríamos volver a la esencia de este rally, al ADN, volver al Parque de San Lázaro, que tiene que ser el emplazamiento, y contar con tramos por la noche. Es que así nos enganchamos los ourensanos a la carrera”, recalca.

“Es un recorrido muy similar al del año pasado, en la edición de 2024 los cambios fueron muy grandes. Cuando es así, al año siguiente apenas tocas nada. Pero ya adelanto que la próxima, la 60 edición, va a volver a traer modificaciones importantes”, anticipa.

“A los que somos de Ourense nadie nos tiene que contar qué es el Rally de Ourense, pero es que fuera todo el mundo lo conoce también. Cuando tomé el timón de la Escudería Ourense me di cuenta del respeto que se tiene por esta carrera”.

Fuerte viene pisando Cohete… “Nunca va despacio, no sabe ir de otra manera. Es muy competitivo y esa competitividad hace mejores al resto de pilotos. No es de los de sacar la calculadora”.

Seis, siete candidatos a la victoria me decía, lo mejor que se puede decir antes de un Rally de Ourense, ¿no? “Desde luego, para un rally como el nuestro cuanto más tarde se decida el ganador mucho mejor. Si llegamos a un final apretado, con por ejemplo siete, ocho pilotos en menos de diez segundos, eso querrá decir que el rally habrá sido magnífico”.

“Todo va a salir bien, la primera llamada que me gustaría recibir nada más acabar el rally sería la de Jesús Miguel Varela, mi mano derecha e izquierda, para decirme que todo ha ido perfecto”, termina Fraga.