Javier Pardo llega a tiempo para defender el título en el Rally de Ourense

A tiempo llega Javier Pardo para defender la corona que se ciñó un año atrás en el Rally de Ourense. Porque el ourensano no pudo salir a la carretera ni en La Nucia el 21 de marzo ni en Córdoba para el Sierra Morena en abril ni tampoco en Utiel, éste sobre tierra, a mediados de mayo. Tres carreras en las que en lo más alto del podio acabó el asturiano José Antonio Cohete Suárez, compañero del ourensano la temporada pasada.

Pardo regresa a la estructura que mejor conoce, se sentará al volante de un Skoda Fabia RS Rallye2 del equipo vigués Recalvi, una vez el domingo 3 de mayo se confirmó la separación entre el equipo gallego y Cohete Suárez, que agradeció antes de marchar la etapa compartida y los títulos cosechados. Esa puerta cerrada para el asturiano se abrió de para en par para el alaricano.

Pardo regresa de esta manera a la formación con la que brilló sobremanera la temporada pasada, en la que acabó subcampeón, solo por detrás de Suárez, y contribuyendo de manera decisiva al campeonato de España de marcas conquistado por Skoda.

Cuarenta y tres años tuvieron que pasar hasta que en la 58 edición, la de 2025, Pardo, copilotado por el asturiano David de la Puente, con el Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Recalvi, divisó el Parque de San Lázaro desde lo más alto. Después de varias carreras en Ourense rondándolo al fin lo conseguía, pica puesta. En cerca de dos minutos, en 1.41 en concreto, aventajó el alaricano al segundo, el coruñés Dani Berdomás, junto a Brais Mirón pilotando un Hyundai i20 N Rally2 del equipo JRT, con el madrileño Pepe López, con el gallego David Vázquez como copiloto a lomos de un Hyundai i20 N Rally2, del equipo oficial coreano, tercero 2.20 minutos por detrás.

A la noche del viernes ya llegó en lo más alto Pardo, una vez se completaron los seis tramos de la primera etapa. El alaricano consiguió ser el más rápido en cinco de las seis especiales -se impuso en los dos pasos por Taboadela y también en la doble pasada por A Merca-Celanova, además de en la primera de Toén, cediendo el "scratch" en la última de esta calificativa a Pepe López. Se fue a dormir aventajando en cerca de medio minuto a Álvaro Muñiz, con Cohete Suárez ya retirado. Su ahora compañero, Jorge Cagiao, también dejó la carrera antes de tiempo dados los problemas eléctricos que padeció el Alpine A-110 con el que compitió.

Ganador y líder del nacional

Consumada la victoria, Pardo dejaba atrás el "síndrome del segundón", puesto, segundo, que había ocupado en Lorca, sobre tierra, y Sierra Morena. Y dejaba Ourense además al frente del Supercampeonato de España.

Un año atrás no faltaron los abandonos, Cohete Suárez se salió en el cuarto tramo y tuvo que abandonar, la misma suerte, mala suerte más bien, que corrió Unai De la Dehesa con el Citroën C3 Rally 2 cuando era tercer clasificado en la especial número 13, que tuvo que ser neutralizada. Más. Álvaro Muñiz, que ocupaba la segunda posición hasta el décimo tramo, se vio obligado a decir adiós al quedarse sin gasolina el Citroën C3 Rally 2 que pilotaba.