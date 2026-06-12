Javier Pardo protagoniza el primer accidente del rally en el shakedown de Pereiro de Aguiar

El vigente campeón del Rally de Ourense, Javier Pardo, ha sido protagonista del primer incidente de la prueba durante el shakedown de Pereiro de Aguiar, en una jornada que servía como toma de contacto previa a la competición.

El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 se encuentra en buen estado tras el accidente, mientras que su copiloto, David de la Puente, presenta dolor de espalda y está siendo evaluado por los servicios sanitarios.

En el lugar de los hechos se ha presentado el coche R o vehículo de excarcelación, el automóvil que pertenece a la organización y que se utiliza en las competiciones de rally equipado con material médico, y una ambulancia, que valoran junto al equipo si ambos pueden desplazarse por sus propios medios o requieren traslado.