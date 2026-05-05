Javier Pardo regresa a la disciplina de Recalvi con su debut en el Rally de Ourense

Javier Pardo, originario de Allariz, regresa a la disciplina Recalvi. El piloto conducirá un Skoda y debutará en el Rally Ourense, estando confirmado también que participará en el Rally Rías Baixas. Pardo vuelve a Recalvi y se verá si tiene opciones de luchar por algo importante, como sucedió la temporada pasada.

El automovilimso ourensano estuvo a punto de perder el pasado febrero de 2026 a Pardo, uno de sus grandes competidores y el vigente campeón del Rally de Ourense. El piloto tenía "casi por seguro" que no competiría esta próxima temporada por falta de financiación.

El ourensano Javier Pardo tratará de superar a Pepe López. | RFEDA

Javier Pardo ha llevado el nombre de Ourense por toda España, pero siempre con el cinturón apretado. Y no solo el de su coche, sino también el económico, donde nunca hubo grandes márgenes.

El piloto ourensano finalizó la temporada 2025 en el Supercampeonato de España de rallys, certamen en el que logró ser subcampeón con una de las unidades Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Recalvi.