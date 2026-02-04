Javier Pardo se aparta de los rallys por falta de financiación: "Teño a mesma gana ou máis, pero cando non hai posibilidades económicas, non hai máis volta de folla"
VIGENTE CAMPEÓN DEL RALLY DE OURENSE
El vigente campeón del Rally de Ourense, Javier Pardo, reconoce que es “casi seguro” que no competirá la próxima temporada por falta de apoyos económicos.
El automovilimso ourensano está a punto de perder a uno de sus grandes competidores: el vigente campeón del Rally de Ourense, Javier Pardo. La noticia sorprendió al mundo de las cuatro ruedas, y es que el piloto tiene "casi por seguro" que no competirá esta próxima temporada por falta de financiación.
Pardo habla con La Región y reconoce que, aunque la decisión es dura, no llega por sorpresa. Explicaba que "xa á metade da tempada pasada eramos conscientes de que manter o proxecto sería cada vez máis complicado", para continuar admitiendo que "a posibilidade xa estaba asumida dende hai tempo".
Competir siempre al límite económico
"Nós viaxamos cun equipo mínimo; dumín moito en autocaravana e reducíamos ao máximo os test e o número de rodas"
Javier Pardo ha llevado el nombre de Ourense por toda España, pero siempre con el cinturón apretado. Y no solo el de su coche, sino también el económico, donde nunca hubo grandes márgenes.
El ourensano cuenta cómo la viabilidad para correr en los rallys pasa por un estilo de vida peculiar en un mundo donde "os custos increméntanse ano a ano": "Nós viaxamos cun equipo mínimo; dumín moito en autocaravana e reducíamos ao máximo os test e o número de rodas", recuerda.
Es la forma que tenía esta "familia traballadora" de cumplir el sueño de Pardo, que detalla cómo el precio para cada rally que corre osicla entre los 20.000 y los 40.000 euros. Un margen muy amplio, pero real: "Cada roda pode custar entre 500 e 600 euros, polo que calquera pequena decisión dispara o orzamento".
¿Paréntesis o despedida definitiva?
La gran incógnita es si este parón será temporal o definitivo. Pardo no oculta la crudeza de la realidad del motor profesional: "Dentro do mundo do automobilismo todo o mundo sabe que as oportunidades para estar ao máis alto nivel pasan unha ou dúas veces como moito, e que cando se deixan pasar é practicamente imposible volver", lamenta. En este sentido, recoñece que, al nivel competitivo que lo hemos visto en los últimos meses, el paróne s casi "un adeus definitivo": "Deixo aberta a porta a carreiras puntuais ou participacións máis modestas no futuro", matiza.
Buscando "un milagre"
"Eu teño a mesma gana ou máis de seguir correndo, pero cando non hai posibilidades económicas, non hai máis volta de folla"
Javier Pardo es realista con la situación que le toca a vivir, pese a que pueda parecer (a priori) contradictorio que un piloto salga campeón de una prueba como el Rally de Ourense y, a la siguiente temporada, sea incapaz de competir por falta de financiación. No por ganas: "Eu teño a mesma gana ou máis de seguir correndo, pero cando non hai posibilidades económicas, non hai máis volta de folla".
Resignado, habla de un "milagre, dos que non existen" para revertir la situación: "Se aparece unha oportunidade ou un patrocinador ou un equipo que queira involucrarse..." desliza Pardo.
Ourense pierde un referente
Más allá de lo personal, la retirada de Javier Pardo supone un golpe simbólico para el automovilismo ourensano. Con su victoria en el 58 Rally de Ourense, Pardo volvió a dejar el título en la provincia 47 años después con su Skoda Fabia RS Rally2.
Así lo define él mismo, que admite que "sería moi triste para a cidade, xa que por desgraza era o único ourensán competindo a ese nivel, representando a Ourense por toda España e mesmo por Europa". Por último, concluye con la esperanza de que vemga "alguén detrás" que le coja el testigo para seguir abanderando a la terra da chispa, una provincia que, pese a todo, sigue siendo "a envexa de moita xente" en materia de automovilismo.
Jano Fraga lamenta la decisión
El presidente de la Escudería Ourense, Jano Fraga, reaccionó a la noticia con La Región: "Ojalá le salga el proyecto y consiga respaldo económico porque sería un lujo para Ourense seguir contando con pilotos de esta calidad".
