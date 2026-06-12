Javier Pardo se retira del Rally de Ourense tras el accidente sufrido en el shakedown
SIN DEFENDER TÍTULO
El piloto alaricano, Javier Pardo, no va a correr el 59 Rally de Ourense a consecuencia del grave accidente sufrido durante el shakedown que provocó daños en su Skoda y que provoca que vaya a haber nuevo campeón en 2026
Javier Pardo no va a correr el 59 Rally de Ourense por lo que en esta edición habrá un nuevo campeón. El piloto ourensano defendía título y debutaba en la temporada ante su gente pero un accidente en el shakedown provoca su retiro.
El piloto alaricano llegaba a la cita sin presión y con ganas de hacer un buen papel en su estreno durante la temporada. Prueba de ello eran los tiempos que estaba marcando en el shakedown celebrado en Pereiro de Aguiar, siendo uno de los más veloces sobre el asfalto ourensano.
Una curva conocida por los vecinos de la zona con algún bache en ella provocó el accidente que terminó con el Skoda de Pardo dando vueltas y con grandes daños. Los vecinos de Loñoá han asegurado que esta es una curva muy traicionera y que engaña mucho. "En esa curva de Covas hay un bache que conocen los que pasan por ahí. Arriesgó mucho, pero se ve claro que pilla el bache, pierde culo y le escupe la curva", relatan.
El piloto del Skoda Fabia RS Rally2 sufrió mareos, pero de forma general está en buen estado tras el accidente, mientras que su copiloto, David de la Puente, presenta dolor de espalda y tuvo que ser evaluado por los servicios sanitarios desplazados al lugar.
Una situación agridulce que deja al Rally de Ourense sin su actual campeón y con todo abierto para que el Afiador sea levantado este sábado por otro piloto. Y que pone cuesta arriba la temporada para Pardo quien es actual subcampéon del Súpercampeonato pero acumula cuatro citas sin puntar.
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