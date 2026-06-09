Jorge Cagiao, compañero de Javier Pardo: "Tengo ganas de que empiece"

El piloto naronés Jorge Cagiao afronta una nueva cita del campeonato Rally de Ourense como compañero de Javier Pardo en el equipo Recalvi. “Nos llevamos muy bien, es una persona de Dios, tenemos muy buena relación. Empezamos juntos en esto de los rallys prácticamente a la vez”, precisa.

A sus treinta y dos años, el de Narón llega tras estrenar en el reciente Rally de Pontevedra el vehículo con el que competirá en Ourense, un Toyota Yaris GR Rally 2. “De momento las sensaciones son buenas, pero tengo mucho que aprender de él”, subraya Cagiao, quien cuenta con Javier Martínez como copiloto desde hace ya cuatro años.

“Las sensaciones con las que llego a Ourense son positivas, tengo ganas de que empiece. Estoy un poco a la expectativa; cambio de coche —atrás queda el Citroën C3— y está en el aire cómo funcionará”, adelanta.

El desafío de un rally mítico y complicado

No fueron bien las cosas un año atrás en las carreteras ourensanas: “Tuvimos problemas eléctricos, abandonamos y luego nos reenganchamos a la carrera. En el año 21 nos fue mejor, ganamos la Copa Clio, y en el 22 quedamos segundos. El Rally de Ourense es de los que más me gusta, qué voy a decir, ¿no? El hándicap es que tengo poca experiencia para afrontar una de las carreras más complicadas del Supercampeonato. Luchar contra esta gente, contra estos coches y contra estos tramos, ¡uf! Todo esto me pone el fin de semana cuesta arriba, pero estoy acostumbrado a la presión y, sobre todo, a tener que solventarla”, relata.

El factor suerte y la lucha en el campeonato

La suerte es imprescindible en una carrera, como en cualquier otro deporte; una pelota que da en el palo y sale, o un balón que se pasea por el aro y no entra. Al ser preguntado sobre si apela mucho a ella, Cagiao lo tiene claro: “La suerte es muy importante. En la primera carrera, en La Nucía, íbamos liderando y en el penúltimo tramo pinchamos. Contra eso poco puedes hacer. Luego, en la segunda carrera, en Córdoba, acabamos terceros y quintos en el Europeo. Y de Utiel poco puedo decir porque no lo corrimos, nos descartamos”

Respecto a si ve tan superior a "Cohete" Suárez como para haber ganado las tres primeras carreras, el piloto matiza: “Muy superior no, es de los mejores pilotos de España, eso sí, un piloto muy fuerte. Por ahí iba antes: se juntan muchos factores para poder ganar, la suerte es uno de ellos y yo no la tuve en Alicante. Si nos atenemos a los resultados, la temporada está yendo más o menos como esperaba; lo que no esperaba era ese pinchazo en La Nucía, fue frustrante. Los resultados han sido buenos, me quedo con ello, con lo positivo”, recalca.

Las claves para ganar en Ourense: trampas, calor y concentración

Más allá de correr más rápido que los demás, ¿qué considera Jorge Cagiao que hay que hacer para triunfar en Ourense? “Es muy importante concentrarse mucho. Es un rally con muchas trampas y conocerlas tiene que ser el primer paso. Esta edición es muy similar a la pasada; es importante la experiencia, justo lo que a mí me falta. Lo mejor es que veo que tengo ritmo para ganar todos los rallys”.

Al centrarse en las peculiaridades de la cita ourensana, Cagiao señala lo que la diferencia de otras carreras del Nacional: “Los tramos de asfalto, donde el coche agarra mucho. Luego está el calor, aunque te puedes llevar la sorpresa de que te caiga una tormenta: has salido con ruedas de seco y de repente se pone a diluviar. Es un rally con muchas trampas, rápido, mítico. La verdad es que es un placer poder correrlo”, remarca.

La llamada más esperada al apagar los motores

Entre las primeras llamadas que recibirá al término de la prueba una vez se apaguen los motores, hay una que le haría especial ilusión: “Igual la de Chema Rodríguez (patrón de Recalvi). Me gustaría que sintiese orgullo por la carrera que habría acabado de hacer el piloto al que lleva tanto tiempo apoyando. Me gustaría que todo ese sacrificio se viese recompensado con un gran resultado”, concluye.