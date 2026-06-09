Pegatinas, lámina y regalos para vivir el Rally de Ourense con La Región

El Rally de Ourense calienta motores y, una vez más, La Región está presente para que la experiencia suba revoluciones. Este jueves va dentro del ejemplar del periódico una lámina con los principales pilotos que participarán en esta edición. Los suscriptores reciben la lámina en su domicilio dentro de su ejemplar y los lectores solo tienen que adquirirlo en su punto de venta habitual para encontrarla en el interior.

Los pilotos estarán en la zona de salida, en el parque de San Lázaro, el jueves a partir de las 21,00 horas, donde firman las láminas. La Región sortea un televisor Samsung de 65” entre todos los que consigan las firmas de los pilotos y copilotos, se hagan una foto con su lámina cubierta y la envíen adjuntándola al formulario del Press Club. El sorteo se realiza entre todas las personas que envíen su foto antes del martes 16 de junio a las 12,00 horas, y el nombre del ganador se publica el miércoles 17 de junio.

Además, el sábado 13 de junio, el diario regala a todos sus lectores y suscriptores las “Pegatinas del 59 Rally de Ourense”. Se entregan de forma gratuita, encartadas dentro del ejemplar. Son cuatro modelos diferentes de pegatinas impresas en vinilo resistente al calor, aptas para exteriores o superficies expuestas a la luz sin deteriorarse. Una promoción patrocinada por Grupo Cid Gavilanes.