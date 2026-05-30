Trío de categoría para calentar los motores del Rally de Ourense Recalvi

Javier Pardo y David de la Puente consiguieron el pasado año la victoria, poniendo así fin a más de cuatro décadas en las que ningún piloto ourensano ganó la carrera.

La expectación crece en el automovilismo gallego. El Rally de Ourense, que se disputará el 12 y 13 de junio, ya tiene su gran puesta en escena. El Foro La Región será el escenario elegido para reunir a tres de los pilotos llamados a copar las primeras posiciones de la clasificación final: José Antonio “Cohete” Suárez, Iván Áres y Javier Pardo. Los tres afrontan la cita ourensana con la ilusión de alzarse con el triunfo, aunque cada uno llega con una realidad muy distinta.

El asturiano “Cohete” Suárez se presenta como el principal favorito. Lo hace al volante del nuevo Skoda Fabia RS Rally 2 del equipo Calm Competició, un binomio que ya demostró su poderío al imponerse hace escasas fechas en el Rally de Utiel, sobre tierra. Su arranque de temporada 2026 es sencillamente demoledor: tres victorias en tres participaciones dentro del Supercampeonato de España, tras ganar también en el Rally de La Nucía y en el Rally Sierra Morena, en Córdoba. “Es una cita especial”, destaca el asturiano.

Suárez afronta en Ourense su segunda prueba tras su ruptura con el equipo Recalvi, la estructura que dirige Chema Rodríguez. Lejos de resentirse, el cambio de aires parece haberle sentenciado como el hombre a batir.

Rivalidad

Pero enfrente tendrá a un rival de entidad. Iván Áres, a los mandos del Toyota Yaris GR Rally2 del equipo Breogán Motor, está realizando un inicio de temporada notable. En las dos citas sobre asfalto disputadas hasta la fecha, La Nucía y Córdoba, ha conseguido sendos segundos puestos, aunque en la prueba de tierra se quedó más descolgado. “Voy a salir a por la victoria”, admite. Para llegar a punto a Ourense, Ares disputará en unos días, el 6 de junio, el Rally de Pontevedra, a modo de test.

Sin embargo, el nombre que ha generado mayor revuelo entre la afición es el de Javier Pardo. El piloto natural de Allariz regresa al equipo Recavil tras la marcha de “Cohete” Suárez. Será su primera participación en 2026 y llega falto de kilómetros cronometrados y ritmo de carrera, pero con un aval incontestable: el pasado año se impuso en el Rally de Ourense con el Skoda Fabia RS Rally2, poniendo fin a más de cuatro décadas sin que un piloto ourensano lograra la victoria.

Aquella gesta, solo alcanzada en los años 80 por “Peitos”, quiere repetirla Pardo en unos días, apoyado en su conocimiento del terreno, las ganas y el aliento de su público. La lucha por el puesto más alto en el cajón está más abierta que nunca. “Mi objetivo es disfrutar”, avanza el alaricano.

Para complicarles a todos ellos su gesta, Escudería Ourense ha seleccionado un recorrido de casi 150 kilómetros cronometrados, divididos en seis tramos diferentes a los que deberán dar una doble pasada, con la presencia en la jornada del viernes de algunos de ellos nocturnos, y con un trazado muy selectivo y que pueden estar condicionados por la climatología.

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