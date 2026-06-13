Todas las retransmisiones del Rally de Ourense: una cobertura multimedia Telemiño y La Región

Si hay Rally de Ourense, hay cobertura detallada de La Región, a través del papel y su página web, y de Telemiño. Son aspectos inseparables. Y la edición 59 no fue una excepción. Si antes de dar comienzo la prueba, el suplemento especial era una lectura obligada y el Foro La Región con Javier Pardo, “Cohete” Suárez e Iván Ares prendió la mecha, durante la carrera la cosa fue a más.

A través de Telemiño, horas y horas de retransmisión en directo con Iago Peleteiro al frente y un equipo humano a pie de tramo y en el control. Las imágenes más espectaculares (dron incluido) y las declaraciones de los protagonistas estuvieron al servicio de los televidentes.

Para los que estaban en los tramos o en sus casas, la web de La Región fue una aliada de categoría. Todo lo que ocurría, las fotos, los vídeos y los detalles, a un click en una cobertura minuto a minuto desde la ceremonia de salida hasta la entrega de premios, jugando un papel vital tanto en laregion.es como en las diferentes redes sociales.

Y en papel, cantidad y calidad de crónicas, fotos de ambiente y de competición o clasificaciones para que todos se enteren de todo. Además, aún quedan cosas por venir porque el especial postrally, que verá la luz mañana, será otra de esas publicaciones a guardar como oro en paño. Y todavía quedan los regalos y sorteos entre aquellos que cubrieron la lámina de autógrafos que La Región regaló antes del comienzo.

Una cobertura a la altura de una competición que se mantiene entre las mejores del panorama nacional por méritos propios. Que nadie se pierda ni el más mínimo detalle, el objetivo de La Región y Telemiño una vez más.

Retransmisiones

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