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El Rally de Ourense, minuto a minuto

Lista | Conoce los ganadores del Rally de Ourense 2026

LOS MEJORES

Tras dos días llenos de acción y emoción, el Rally de Ourense llegó al fin de su 59 edición. Los pilotos recorrieron casi 150 kilómetros en doce tramos y aquí te presentamos quiénes son los ganadores de este año.

La Región
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Publicado: 13 jun 2026 - 20:15 Actualizado: 13 jun 2026 - 20:27
Conoce todos los ganadores del Rally Ourense 2026.
Conoce todos los ganadores del Rally Ourense 2026. | La Región

El Rally de Ourense 2026, cierra y pone fin a una edición más. Atrás quedan los doce tramos de esta edición, casi 150 kilómetros recorridos y muchos recuerdos. Ahora el Rally de Ourense tiene nuevos campeones.

 

Aquí te presentamos los mejores pilotos en cada categoría:

Supercampeonato

Este trofeo se otorga vencedor de la prueba y se le hace entrega del Afiador

A. Muñiz / N. Casal (Skoda) - 1:29:00.8

J. Suárez / A. Iglesias (Skoda) - 1:29:23.2 (+22.4)

P. López / D. Vázquez (Hyundai) - 1:29:28.1 (+27.3)

Trofeo José Luis Outeriño

El trofeo que reconoce al mejor ourensano durante el Rally de Ourense 2026

 F. Sousa / C. González (Renault) - 1:46:16.9 

 I. Silva / F. González (Citroën) - 1:47:37.6

 J. Victorino / D. Soto (Citroën) - 1:50:23.8

Copa Hyundai i20N

 A. Vázquez (Hyundai) - 1:43:42.3

 A. Medín / I. Bouza (Hyundai) - 1:44:03.9 (+21.6)

A. Blanco / D. Fernández (Hyundai) - 1:44:13.4 (+31.1)

Copa Dacia Sandero 

 K. Santana / J. Hernández (Dacia) - 1:55:12.4

 H. Rodríguez / G. Sánchez (Dacia) - 1:55:34.2 (+21.8)

 D. De La Osa / R. Malpica (Dacia) - 1:57:03.5

Trofeo Escudería Ourense

 F. Sousa / C. González (Renault) - 1:46:16.9 

 I. Silva / F. González (Citroën) - 1:47:37.6

 J. Victorino / D. Soto (Citroën) - 1:50:23.8

Trofeo Estanislao Reverter

 F. Sousa / C. González (Renault) - 1:46:16.9 

 J. Vázquez / J. Quevedo (BMW) - 1:51:49.4

 J. Carballo / I. Iglesias (FIAT) - 1:55:24.7

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