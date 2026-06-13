Lista | Conoce los ganadores del Rally de Ourense 2026
LOS MEJORES
Tras dos días llenos de acción y emoción, el Rally de Ourense llegó al fin de su 59 edición. Los pilotos recorrieron casi 150 kilómetros en doce tramos y aquí te presentamos quiénes son los ganadores de este año.
El Rally de Ourense 2026, cierra y pone fin a una edición más. Atrás quedan los doce tramos de esta edición, casi 150 kilómetros recorridos y muchos recuerdos. Ahora el Rally de Ourense tiene nuevos campeones.
Aquí te presentamos los mejores pilotos en cada categoría:
Supercampeonato
Este trofeo se otorga vencedor de la prueba y se le hace entrega del Afiador
1º A. Muñiz / N. Casal (Skoda) - 1:29:00.8
2º J. Suárez / A. Iglesias (Skoda) - 1:29:23.2 (+22.4)
3º P. López / D. Vázquez (Hyundai) - 1:29:28.1 (+27.3)
Trofeo José Luis Outeriño
El trofeo que reconoce al mejor ourensano durante el Rally de Ourense 2026
1º F. Sousa / C. González (Renault) - 1:46:16.9
2º I. Silva / F. González (Citroën) - 1:47:37.6
3º J. Victorino / D. Soto (Citroën) - 1:50:23.8
Copa Hyundai i20N
1º A. Vázquez (Hyundai) - 1:43:42.3
2º A. Medín / I. Bouza (Hyundai) - 1:44:03.9 (+21.6)
3º A. Blanco / D. Fernández (Hyundai) - 1:44:13.4 (+31.1)
Copa Dacia Sandero
1º K. Santana / J. Hernández (Dacia) - 1:55:12.4
2º H. Rodríguez / G. Sánchez (Dacia) - 1:55:34.2 (+21.8)
3º D. De La Osa / R. Malpica (Dacia) - 1:57:03.5
Trofeo Escudería Ourense
1º F. Sousa / C. González (Renault) - 1:46:16.9
2º I. Silva / F. González (Citroën) - 1:47:37.6
3º J. Victorino / D. Soto (Citroën) - 1:50:23.8
Trofeo Estanislao Reverter
1º F. Sousa / C. González (Renault) - 1:46:16.9
2º J. Vázquez / J. Quevedo (BMW) - 1:51:49.4
3º J. Carballo / I. Iglesias (FIAT) - 1:55:24.7
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