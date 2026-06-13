Lista | Conoce los ganadores del Rally de Ourense 2026

Conoce todos los ganadores del Rally Ourense 2026.

El Rally de Ourense 2026, cierra y pone fin a una edición más. Atrás quedan los doce tramos de esta edición, casi 150 kilómetros recorridos y muchos recuerdos. Ahora el Rally de Ourense tiene nuevos campeones.

Aquí te presentamos los mejores pilotos en cada categoría:

Supercampeonato

Este trofeo se otorga vencedor de la prueba y se le hace entrega del Afiador

1º A. Muñiz / N. Casal (Skoda) - 1:29:00.8

2º J. Suárez / A. Iglesias (Skoda) - 1:29:23.2 (+22.4)

3º P. López / D. Vázquez (Hyundai) - 1:29:28.1 (+27.3)

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Trofeo José Luis Outeriño

El trofeo que reconoce al mejor ourensano durante el Rally de Ourense 2026

1º F. Sousa / C. González (Renault) - 1:46:16.9

2º I. Silva / F. González (Citroën) - 1:47:37.6

3º J. Victorino / D. Soto (Citroën) - 1:50:23.8

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Copa Hyundai i20N

1º A. Vázquez (Hyundai) - 1:43:42.3

2º A. Medín / I. Bouza (Hyundai) - 1:44:03.9 (+21.6)

3º A. Blanco / D. Fernández (Hyundai) - 1:44:13.4 (+31.1)

Copa Dacia Sandero

1º K. Santana / J. Hernández (Dacia) - 1:55:12.4

2º H. Rodríguez / G. Sánchez (Dacia) - 1:55:34.2 (+21.8)

3º D. De La Osa / R. Malpica (Dacia) - 1:57:03.5

Trofeo Escudería Ourense

1º F. Sousa / C. González (Renault) - 1:46:16.9

2º I. Silva / F. González (Citroën) - 1:47:37.6

3º J. Victorino / D. Soto (Citroën) - 1:50:23.8

Trofeo Estanislao Reverter

1º F. Sousa / C. González (Renault) - 1:46:16.9

2º J. Vázquez / J. Quevedo (BMW) - 1:51:49.4

3º J. Carballo / I. Iglesias (FIAT) - 1:55:24.7