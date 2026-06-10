Shakedown de Pereiro de Aguiar: horarios y dónde ver el tramo de calificación del Rally de Ourense 2026

El shakedown de Pereiro de Aguiar da el pistoletazo de salida al Rally de Ourense Recalvi, con los primeros kilómetros de prueba de la competición.

El Shakedown de Pereiro de Aguiar: punto de partida del Rally de Ourense

El Rally de Ourense Recalvi 2026 arrancará su actividad competitiva el viernes 12 de junio por la mañana a las 9:45 horas para los pilotos de primera categoría con el tradicional shakedown en Pereiro de Aguiar. Este tramo de pruebas permite a los equipos realizar los últimos ajustes en sus vehículos antes del inicio oficial de la competición y ofrece a los aficionados la primera oportunidad de ver en acción a los principales pilotos del Supercampeonato de España de Rallyes.

Además, en este mismo escenario se disputará el tramo de clasificación, que determinará el orden de salida de los equipos prioritarios para la primera etapa de la prueba.

Horarios oficiales del tramo de calificación del Rally de Ourense 2026

La actividad en Pereiro de Aguiar se desarrollará durante toda la mañana del viernes 12 de junio:

Shakedown para pilotos de Categoría 1: de 9:45 horas a 10:45 horas (máximo dos pasadas)

Tramo cronometrado de calificación (TCC): de 11:00 horas a 11:45 horas

Shakedown para el resto de equipos inscritos: de 12:00 horas a 13:30 horas

Publicación de la clasificación final del TCC: 12:00 horas

Elección del orden de salida para la primera etapa y rueda de prensa: 12:15 horas en el Parque de San Lázaro

La primera etapa del rally comenzará oficialmente a las 18:10 horas desde Expourense.

Primera toma de contacto en Pereiro de Aguiar. | La Región

Cómo llegar: accesos recomendados y parkings en Pereiro de Aguiar

Los aficionados que deseen seguir el shakedown y el tramo de clasificación deberán acceder a Pereiro de Aguiar con suficiente antelación y seguir las indicaciones de la organización y de los cuerpos de seguridad desplegados en la zona.

La Escudería Ourense habilitará accesos específicos para espectadores y zonas de estacionamiento próximas al recorrido. Se recomienda utilizar únicamente los aparcamientos autorizados y evitar estacionar en cunetas, cruces o vías de evacuación para garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico.

Consejos de seguridad para disfrutar del tramo Pereiro de Aguiar

La organización ha reforzado este año las medidas de seguridad para los aficionados. El público deberá situarse exclusivamente en las zonas habilitadas y señalizadas para espectadores, respetando en todo momento las indicaciones de los comisarios y voluntarios.

Está prohibido acceder a áreas restringidas, escapatorias, exteriores de curva o cualquier punto considerado peligroso. Además, se recomienda llegar con tiempo suficiente, permanecer siempre detrás de las cintas de seguridad y mantener libres los accesos destinados a vehículos de emergencia.

El cumplimiento de estas normas será fundamental para que el inicio del Rally de Ourense se desarrolle con normalidad y sin incidentes.