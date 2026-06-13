Sigue la jornada del sábado del Rally de Ourense 2026 minuto a minuto

Sigue la jornada del sábado del Rally de Ourense, minuto a minuto

Llegó el día decisivo en las exigentes carreteras ourensanas donde se coronará al gran triunfador de la edición 2026. Te ofrecemos la cobertura en vivo y minuto a minuto de los tramos cronometrados del sábado, con actualizaciones instantáneas de tiempos y resultados. Sigue el desenlace de la prueba reina del motor gallego a través de nuestra plataforma online.

Tras una intensa primera etapa disputada el viernes, los equipos afrontan este sábado los tramos que decidirán la clasificación final de la 59ª edición del Rally de Ourense, una de las pruebas más prestigiosas del Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER).

La segunda etapa concentra seis tramos cronometrados repartidos en tres especiales a doble pasada: Taboadela, A Merca-Celanova y Cartelle-Toén. Los pilotos deberán mantener la máxima concentración en una jornada donde cualquier error puede resultar definitivo para sus aspiraciones.

La Región te permite seguir el minuto a minuto del Rally de Ourense 2026, con actualizaciones instantáneas de tiempos, clasificaciones y resultados online de cada tramo.

Horarios de los tramos del sábado

La acción comienza a las 10:25 horas con la primera pasada por Taboadela. Posteriormente, los participantes afrontarán los tramos de A Merca-Celanova y Cartelle-Toén antes de repetir el mismo recorrido durante la tarde.

Tramos de la jornada del sábado: