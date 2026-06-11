Tramos nocturnos del Rally de Ourense 2026: los mejores puntos para vivir la noche del motor con seguridad

Una edición más el Rally de Ourense cuenta con uno de sus principales atractivos y que recuperó la edición anterior como son los tramos nocturnos. En esta 59 edición, serán tres lo que se disputen.

Desde las 22:30 horas con la segunda pasada al tramo de Amoeiro hasta pasadas las 00:00 del sábado con el final del tramo entre Ribadavia y Arnoia, los pilotos deberán recorrer más de 30 kilómetros en total bajo la oscuridad y luz de la luna.

El encanto único de los tramos nocturnos en el Rally de Ourense

Los tramos nocturnos del Rally de Ourense tienen un encanto particular que siempre regala grandes momentos y obliga a los pilotos a ser muy certeros en su conducción para evitar perder valiosos segundos por el título e incluso sufrir un accidente que los deje fuera de competición.

Con el asfalto únicamente iluminado por las luces delanteras de sus vehículos y la iluminación de las carreteras ourensanas, se esperan grandes pasadas a lo largo de los más de 30 kilómetros que van a formar parte de los tramos nocturnos de esta 59 edición de la carrera organizada por Escudería Ourense.

Esto hace que los aficionados puedan vivir el Rally de Ourense de otra manera, una manera más mística donde la tensión se mezcla con la velocidad para poner a prueba la destreza de los pilotos participantes.

Concretamente el año pasado, Cohete Suárez tuvo que abandonar la carrera tras sufrir un accidente en el kilómetro 11 del tramo nocturno celebrado en Taboadela, hasta los mejores y favoritos pueden fallar

Dónde ver con seguridad los tramos nocturnos

En esta situación es todavía más importante que los aficionados sigan las instrucciones e indicaciones de la organización para poder disfrutar en las zonas habilitadas y de forma segura de los tramos nocturnos.

Los aficionados deben entender que los accidentes pueden suceder y los que más en riesgo están son los pilotos, por eso es importante que sigan los consejos de seguridad por parte de los organizadores y estén en su posición antes de cada tramo.

En este Rally de Ourense las zonas habilitadas para el aficionado van a estar claramente delimitadas y desde esos lugares podrá disfrutarse de cualquiera de los tres tramos nocturnos con seguridad.

Normas de seguridad estrictas para el rally nocturno

Las normas en este aspecto toman especial importancia. La baja visibilidad y la velocidad a la que los pilotos van a recorrer los tres tramos nocturnos del Rally de Ourense hacen que estas tomen más importancia.

Siempre son importantes las normas e indicaciones de seguridad de la organización durante el evento pero en esta situación aún más. Normas como acceder al tramo antes de su cierre, permanecer atento o no interrumpir a los pilotos.

Si uno quiere estar más seguro puede buscar zonas elevadas y alejadas del tramo para evitar estar cerca en caso de accidente. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas en exceso puede ayudar a estar más atento por si sucede un imprevisto.

Colocación de espectadores en zonas elevadas

Colocarse los espectadores en zonas elevadas es una de las mejores opciones para poder disfrutar de los tramos nocturnos de esta 59 edición del Rally de Ourense. Esto permite a los aficionados poder disfrutar de uno de los atractivos de esta cita.

Poder ver a los pilotos recorrer bajo la luz de las estrellas las carreteras ourensanas es un recuerdo difícil de borrar. Además, para este viernes se esperan cielos despejados por lo que la luz de los astros pueden dejar estampas para el recuerdo.

Esta situación también permite estar más alejado del asfalto y reducir riesgos en caso de que, debido a la baja visibilidad y la gran velocidad, alguno de los pilotos pueda perder el control de su vehículo.

Uso de linternas y señalización sin deslumbrar a los pilotos

En esta situación es recomendable contar con linternas para alumbrar la zona donde se encuentra el aficionado. El uso de estas debe ser responsable.

No se debe alumbrar directamente al asfalto cuando estén pasando los vehículos, esto puede deslumbrarlos y causar un accidente. A velocidades como las que circulan un imprevisto por deslumbramiento puede ser falta.

Recomendaciones para soportar las temperaturas nocturnas durante el Rally Ourense

Para el viernes 12 de junio cuando se van a llevar a cabo los tres tramos nocturnos del Rally de Ourense se esperan temperaturas elevadas y también para el fin de semana. En estos días el termómetro puede superar los 30º.

Por ello es importante llevar ropa cómoda que permita moverse con facilidad entre los tramos. Además, la hidratación es fundamental para evitar sufrir golpes de calor que hagan mella en los aficionados.

Llevar ropa de cambio por si se encuentra cerca del tramo y el polvo levantado por los vehículos a su paso pueda manchar la ropa.

En definitiva para disfrutar de los tramos nocturnos es importante: respetar las indicaciones de seguridad de la organización, mantenerse hidratado, usar ropa cómoda y no deslumbrar a los pilotos con las linternas.