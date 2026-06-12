Vídeo | El accidente de Jorge Cagiao tras un trompo para decir adiós a las aspiraciones de Recalvi en el Rally de Ourense 2026

La segunda pasada, nocturna, por el tramo Ribadavia-Arnoia (TC6) del 59 Rally de Ourense dejó uno de los momentos más delicados de la prueba tras el accidente sufrido por Jorge Cagiao. El piloto gallego sufrió un golpe después de realizar un trompo cuando afrontaba este sexto tramo cronometrado de la competición.

El incidente genera una gran preocupación dentro del equipo Recalvi, que podría quedarse fuera de la lucha por la victoria si Cagiao no puede continuar en carrera. La formación ya había sufrido previamente el abandono de Javier Pardo, por lo que una retirada de Cagiao supondría el final de las opciones deportivas del equipo en esta edición del rally.

Bandera roja virtual

Tras el accidente, los participantes que venían por detrás recibieron durante unos segundos una bandera roja virtual, medida de seguridad que obligó a extremar las precauciones en la zona afectada.

A la llegada a la meta del TC6, Iván Ares confirmó que tanto Jorge Cagiao como su copiloto, Javier Martínez, se encontraban en buen estado físico. El piloto de Cambre explicó además que la exigencia de la prueba está siendo muy elevada: "Por el ritmo que se está llevando pasan estas cosas", señaló.

Por su parte, el coruñés Álvaro Muñiz también se refirió al accidente tras completar el tramo, advirtiendo de que la jornada del sábado podría deparar nuevas sorpresas. "Lo de Cagiao le puede pasar a cualquiera", afirmó, destacando la dificultad de unos tramos en los que los pilotos están rodando al límite.

Antes del percance, Cagiao había marcado el undécimo mejor tiempo hasta el tramo anterior.