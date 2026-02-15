Condenados por tener en un depósito cable de telefonía robado en Carballeda de Valdeorras

Ionel E. y Costel M.D. fueron condenados a un año de prisión tras ser sorprendidos en noviembre de 2023 cargando material de un depósito de Carballeda de Valdeorras en el que se guardaba cable de telefonía que había sido robado.

Había sido sustraído entre enero y octubre del citado año por personas de las que no se conoce su identidad. Los ladrones se apoderaron de una parte de la instalación telefónica ubicada entre Sobradelo y Portela, en Carballeda. Concretamente, se llevaron 6.700 metros de cableado, causando daños en 53 postes y 34 riostras, lo que ocasionó un perjuicio a la empresa de 157.426 euros.

Los dos acusados, de origen rumano, establecieron un depósito de cableado de origen ilícito en una escobrera de pizarra en desuso, manteniéndolo oculto entre la vegetación. A él acudían para manipular el material, quemándolo para separar el cobre de la carcasa aislante que protege el cable.

El 19 de noviembre de 2023 acudieron al depósito, cargando una parte del material y dándose a la fuga tras detectar la presencia policial. Así lo recoge la sentencia de conformidad del Penal 2, que condena a cada uno de los acusados a un año de cárcel por un delito de receptación, aunque no entrará en prisión al quedar la pena suspendida.