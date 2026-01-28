Ramirás estrena un centro de día totalmente renovado

El gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar Social, Perfecto Rodríguez, inspeccionó ayer los resultados de las obras del nuevo centro de día municipal de Ramirás, recientemente finalizado tras una inversión de casi 432.000 euros por parte de la administración autonómica. En la visita también participaron el delegado territorial de la Xunta de Galicia, Manuel Pardo; la alcaldesa de Ramirás, Isabel Gil, y el presidente de la Mancomunidad de Terras de Celanova y alcalde de Cartelle, Jaime Sousa.

Perfecto Rodríguez explicó que este nuevo recurso mejorará la atención a las personas mayores del municipio, poniendo a su disposición 20 plazas del centro de día. El Gobierno gallego ha asumido el 100% del coste de las obras, con las que se ha renovado por completo el antiguo colegio de Freás de Eiras para adaptarlo a este nuevo servicio, cuya gestión dependerá del Ayuntamiento.

Plan de inversiones

Esta actuación forma parte de las más de veinte que la Xunta financia a través del Plan de Inversiones para la construcción, rehabilitación o ampliación de residencias, centros de día, viviendas comunitarias y centros sociales propiedad del municipio. Un plan acordado con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) está dotado con 18,5 millones de euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU). De este presupuesto, casi el 12% se invierte en proyectos en Ourense.

El gerente del Consorcio destacó la apuesta de la Xunta por un modelo de atención basado en la calidad y la proximidad.