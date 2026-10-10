¿Sabe usted que animan a la Banda A Lira de Ribadavia a que participe en el certamen gallego de bandas?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, la Banda A Lira al certamen gallego de bandas
¿Sabe usted que Xabier Oliveira, director de la Banda A Lira de Ribadavia, lleva la música en la sangre? ¿Que su abuelo Amadeo, con el que aparece en la foto, y su bisabuelo José, fueron músicos de la formación? ¿Que no es de extrañar que A Lira sea un emblema y una pasión entre los ribadavienses? ¿Que hoy toda la comarca la anima en su participación en el certamen gallego de bandas?
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