¿Sabe usted que animan a la Banda A Lira de Ribadavia a que participe en el certamen gallego de bandas?

¿Sabe usted que Xabier Oliveira, director de la Banda A Lira de Ribadavia, lleva la música en la sangre? ¿Que su abuelo Amadeo, con el que aparece en la foto, y su bisabuelo José, fueron músicos de la formación? ¿Que no es de extrañar que A Lira sea un emblema y una pasión entre los ribadavienses? ¿Que hoy toda la comarca la anima en su participación en el certamen gallego de bandas?

Relacionado Ribadavia recupera sus dulces sefardíes y una tradición ligada a su historia