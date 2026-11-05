ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Corte de agua en Ribadavia por obras en el paso del ferrocarril
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Un operativo de obras ejecutará un corte de agua temporal en la calle Hermanos Álvarez Araújo, en Ribadavia, en el entorno próximo a la estación de autobuses. La interrupción del servicio resulta necesaria para acometer los trabajos de retirada de varias vigas dañadas situadas en el paso inferior del ferrocarril.
Los operarios trabajarán para restablecer el suministro con la mayor celeridad posible en cuanto finalicen las maniobras sobre la estructura. Desde el Concello se pide la comprensión vecinal y disculpas a los residentes de la zona por las afecciones derivadas de estas tareas de reparación.
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