Corte de agua en Ribadavia por obras en el paso del ferrocarril

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Las labores para retirar las vigas dañadas en el paso del ferrocarril obligan a suspender el suministro de agua en la calle Hermanos Álvarez Araújo, en las inmediaciones de la estación de autobuses

Corte de agua en Ribadavia por obras en el paso del ferrocarril.
Corte de agua en Ribadavia por obras en el paso del ferrocarril. | Concello de Ribadavia

Un operativo de obras ejecutará un corte de agua temporal en la calle Hermanos Álvarez Araújo, en Ribadavia, en el entorno próximo a la estación de autobuses. La interrupción del servicio resulta necesaria para acometer los trabajos de retirada de varias vigas dañadas situadas en el paso inferior del ferrocarril.

Los operarios trabajarán para restablecer el suministro con la mayor celeridad posible en cuanto finalicen las maniobras sobre la estructura. Desde el Concello se pide la comprensión vecinal y disculpas a los residentes de la zona por las afecciones derivadas de estas tareas de reparación.

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