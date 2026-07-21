Creación internacional, teatro de calle y reflexión en la MIT en Ribadavia

La 42ª Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia afronta hoy una de sus jornadas más completas, con una programación que combina procesos de creación, reflexión compartida y tres propuestas escénicas muy diferentes que conectan el teatro con la memoria, la identidad y las formas de habitar el espacio público.

La programación comienza por la mañana con “O desenterrador de palabras”, un obradoiro impartido por Sofía Asencio y Tomás Aragay, fundadores de la compañía Societat Doctor Alonso. La propuesta plantea una práctica colectiva de conversación y creación para explorar la dimensión física y poética del lenguaje.

“Mi madre y el dinero” llega por primera vez a Galicia para abordar cuidados, precariedad laboral y trabajo invisible

A las 12,00 horas, el Museo Etnolóxico acoge una nueva sesión de “Temos unha cita”, el ciclo de conversaciones sobre artes escénicas contemporáneas organizado en colaboración con el Consello da Cultura Galega. Moderada por Andrea Villa, reunirá a Gonçalo Amorim, Lorena Conde, Xesús Ron y Sendic Vázquez para abordar la memoria como herramienta de investigación, creación e intervención pública. A partir de perspectivas de Galicia, Portugal y México se aboradarán cuestiones relacionadas con la transmisión integeneracional y la capacidad de las artes escénicas para abrir espacios de pensamiento crítico alrededor del pasado y el presente.

Ya por la tarde, la MIT extiende su programación a otros espacios como Santo André, que acogerá a las 19,30 horas “Unha señora orquestra”, de Torta Torta, una propuesta que combina música en directo, humor y reivindicación a través de una singular mujer orquesta.

la mostra lleva a Santo André y Franqueirán “Unha señora orquestra” y “Enchivas”, propuestas de música y movimiento

A las 21,00 horas, llega a Franqueirán “Enchivas”, de Begoña Cuquejo y Erika Roldán (La Performative), una intervención de calle donde el cuerpo y el movimiento dialogan con el territorio.

La jornada finalizará a las 23,00 horas en el Auditorio Rubén García con “Mi madre y el dinero”, de la compañía mexicana Pornotráfico. La obra, que se estrena en Galicia, reconstruye la historia real de Josefina Orlaineta, con más de cuarenta oficios a lo largo de seis décadas, para reflexionar sobre los cuidados, la precariedad laboral y la dignidad del trabajo invisible. La función contará además con medidas de accesibilidad mediante interpretación en lengua de signos y audiodescripción.

Todo ello después de que la MIT pusiera ayer el foco en la memoria de las guerrilleras antifranquistas y la creación contemporánea con “A fortaleza”, de A Feroz, y “El peor espectáculo del mundo. De momento!”, de Zanguango Teatro.