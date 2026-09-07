Los Domingos Vivos ya dinamizan Ribadavia

La dinamización comercial, cultural y turística es el objetivo de los Domingos Vivos, una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia y el Concello de Ribadavia, que alcanzó su tercera edición ayer y que pertenece al proyecto piloto Vilas Vivas. Combina actividad cultural y dinamización comercial, con un programa que abarca música, gastronomía, comercio, patrimonio y turismo.

El proyecto también incluye visitas guiadas y la campaña “Rasca e Gaña”, que contempla un millar de premios, entre los que destacan los descuentos en los establecimientos participantes, productos de proximidad, vinos del Ribeiro o estancias en hoteles y balnearios. Los boletos no premiados aun pueden optar a un pemio en los sorteos mensuales.

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El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, participó en los Domingos Vivos. Durante su visita, destacó la consolidación de una propuesta para cada primer domingo de mes, que busca llenar de actividad el casco histórico y acompañar la apertura de los nuevos establecimientos.

González indicó que la iniciativa ya está transformando las calles de Ribadavia mediante la recuperación de locales en desuso y la puesta en marcha de nuevos negocios bajo Vilas Vivas, que llegará a los 15 este año, repartidos en tres calles y plazas del casco histórico.