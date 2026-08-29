DIRECTO
UD Ourense - SD Ponferradina (0-0)
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero

Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria

37 EDICIÓN

Se abrieron las puertas del castillo para que vecinos, visitantes y participantes se mezclaran en las calles de la villa ourensana durante la representación medieval más importante de Galicia.

Las calles de Ribadavia vieron como desde primera hora, reyes, clero, doncellas y caballeros empezaban a aparecer. Desde el concello hasta la fachada del castillo desfilaron durante una edición más de la Festa da Istoria.

Tras la lectura del pregón del Teatro da Istoria y el solemne nombramiento de los Notables da Istoria se abrieron las puertas del castillo para que vecinos, visitantes y participantes se mezclaran en las calles de la villa ourensana durante la representación medieval más importante de Galicia.

El mercado y los artesanos esperaban a todos en una jornada que también vivió bailes, justas y la tradicional comida. Confirmando un año más que por un fin de semana Rivadavia viaja a la época medieval y los maravedís son la única moneda de cambio.

Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
1/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
2/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
3/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
4/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
5/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
6/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
7/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
8/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
9/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
10/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
11/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
12/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
13/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
14/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
15/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
16/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
17/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
18/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
19/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
20/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
21/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
22/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
23/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
24/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
25/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
26/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
27/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
28/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
29/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
30/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
31/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
32/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
33/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
34/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
35/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
36/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
37/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
38/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
39/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero
Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
40/40 Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria | Lucía Otero

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats