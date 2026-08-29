Galería | Reyes, clero, doncellas y caballeros desfilan por las calles de Ribadavia en la Festa da Istoria
37 EDICIÓN
Se abrieron las puertas del castillo para que vecinos, visitantes y participantes se mezclaran en las calles de la villa ourensana durante la representación medieval más importante de Galicia.
Las calles de Ribadavia vieron como desde primera hora, reyes, clero, doncellas y caballeros empezaban a aparecer. Desde el concello hasta la fachada del castillo desfilaron durante una edición más de la Festa da Istoria.
Tras la lectura del pregón del Teatro da Istoria y el solemne nombramiento de los Notables da Istoria se abrieron las puertas del castillo para que vecinos, visitantes y participantes se mezclaran en las calles de la villa ourensana durante la representación medieval más importante de Galicia.
El mercado y los artesanos esperaban a todos en una jornada que también vivió bailes, justas y la tradicional comida. Confirmando un año más que por un fin de semana Rivadavia viaja a la época medieval y los maravedís son la única moneda de cambio.
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