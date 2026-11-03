El golpe de un camión grúa daña la viga de un puente y obliga a cortar la OU-406 en Ribadavia

La carretera OU-406 permanece cortada al tráfico a la altura del paso inferior del ferrocarril, en Ribadavia, después de que un camión de una empresa de construcción golpease el puente con la grúa que llevaba instalada. El impacto, ocurrido sobre las 14,00 horas, provocó el desprendimiento de parte de la estructura y dejó una viga en una situación peligrosa, con riesgo de caída de cascotes sobre la calzada.

El vehículo, que transportaba una grúa pluma para recoger piedras, habría golpeado la parte superior del paso al circular por debajo. El alcalde de Ribadavia, César Fernández, apuntó que "puede que levase a pluma da grúa un pouco máis alta, pero non é a primeira vez que sucede algo similar".

El daño que dejó el camión en el puente. | Alan Pérez

Técnicos de Adif y de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) están evaluando los daños y las actuaciones necesarias para asegurar la zona. La principal preocupación es una viga que sujeta uno de los laterales del puente y que ha quedado en una posición que podría provocar la caída de fragmentos sobre la carretera.

Una vecina de Ribadavia visionando el daño en el puente. | Alán Pérez

Los trenes circulan con normalidad

Aunque el golpe afectó a la estructura del paso inferior, el daño no afecta a la circulación ferroviaria, ya que la viga se encuentra fuera de la zona de las vías. Adif confirmó que los trenes de pasajeros y mercancías mantienen sus servicios con normalidad. El primer convoy que pasó por el lugar después del accidente fue un tren que cubría el trayecto entre Ponferrada y Vigo, a las 19,20 horas.

Mientras tanto, la OU-406 seguirá cortada hasta que los técnicos determinen y ejecuten las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad. Por el momento, no hay una previsión para la reapertura de la carretera.