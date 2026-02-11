Las inundaciones por la borrasca Nils alertan a Ribadavia: "Hacía 7 u 8 años que no se veía una crecida de esta magnitud"

Las inundaciones protagonizan la jornada de este miércoles en Ribadavia, en la confluencia del Regato Maquiáns con el río Avia y la zona de A Veronza. La crecida del río ha provocado desbordamientos muy destacado en la zona que, como se puede ver en los vídeos proporcionados por La Región, ha sorprendido a los transeuntes de este punto durante la tarde de este miércoles.

Según explica José, vecino de la zona, por la mañana el caudal era normal, pero en apenas unas horas el nivel del agua aumentó de forma considerable, empeorando la situación drásticamente en cuestión de horas.

El vecino asegura que la situación le cogió por sorpresa: salió de casa con normalidad y al regresar encontró varias zonas ya inundadas. Aunque su vivienda no se vio afectada directamente, sí se registraron desbordamientos del río, con una casa de planta baja y una finca próximas al instituto entre los puntos más perjudicados. En el área de A Veronza incluso fue necesario cortar el paso ante el avance del agua.

El agua llegando al nivel de la carretera de Ribadavia. | Martiño Pinal

José señala que un episodio similar ocurrió hace unos siete u ocho años, aunque subraya que no es algo habitual. Atribuye esta crecida a las intensas lluvias de los últimos meses y afirma que “la tierra ya no aguanta más”. El nivel del río continúa aumentando, por lo que pide precaución y recomienda acercarse a la zona para comprobar la magnitud de la crecida.