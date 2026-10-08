MÚSICA Y JUVENTUD
A Lira de Ribadavia regresa a la competición con savia nueva
MÚSICA Y JUVENTUD
A Lira de Ribadavia regresa este sábado al Certame Galego de Bandas, siete años después de su última participación. La agrupación llega a esta 19ª edición con un importante relevo generacional, ya que de sus 52 integrantes, 35 tienen 25 años o menos y 15 son menores de edad. El músico más joven tiene 12 años y el mayor, 58, mientras que seis afrontan este curso su primer año en la formación. La mayoría de los músicos actuales no estaba en la banda en su anterior participación, en 2019.
La iniciativa partió precisamente de los músicos más jóvenes. “Foron os máis novos da banda os que quixeron afrontar este reto”, explica el presidente, Iván Estévez, que destaca: “Para eles é unha oportunidade de vivir unha experiencia diferente, compartir escenario con outras bandas e afrontar unha das principais competicións do panorama bandístico”.
A Lira lleva preparando el certamen desde mediados del verano y presentará un programa que combinará repertorio gallego e internacional. Interpretará “Camiño Miñoto”, de Andrés Álvarez, clarinetista de la propia banda; “Cantigas”, de Iago Hermo, obra obligada de la sección, y “First Suite in Eb”, de Gustav Holst, como pieza libre.
“Levamos meses traballando neste programa e chegamos con ganas de presentar ese traballo sobre o escenario”, señala el director, Xabier Oliveira. Para la formación, el objetivo va más allá del resultado, ya que la participación supone una experiencia de aprendizaje y un reto artístico para una banda con una presencia destacada de músicos jóvenes.
A Lira competirá en la sección tercera, junto a otras cuatro agrupaciones, dentro de un certamen que reunirá a 17 bandas. La actuación de la formación ribadaviense está prevista aproximadamente para las 19,30 horas, en el Pazo da Cultura de Pontevedra.
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