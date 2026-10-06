Ribadavia gana visitantes en verano y refuerza su atractivo termal

Ribadavia consolida su tirón turístico durante el verano, con un aumento de visitantes respecto al año anterior y las termas de Prexigueiro como uno de los principales reclamos. La Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) atendió entre junio y septiembre a 9.320 personas, frente a las 8.790 del mismo periodo de 2025, lo que supone 530 más. Una tendencia al alza que ya quedó reflejada en el balance anual, que en 2025 fue de 19.510 personas atendidas, 603 más que en el año 2024. El Concello estima que el número real de visitantes es muy superior, ya que solo uno de cada cinco pasa por estas instalaciones.

El responsable de la oficina, Antonio Míguez, explica que la afluencia “subiu en todos os meses, ainda que cando máis se notou foi en agosto”. Buena parte de quienes llegan a Ribadavia son parejas de más de 40 años y familias, la mayoría “turistas de paso”.

Enganche

El termalismo es el mayor atractivo, ya que “as termas é polo que pregunta a maioría. Visitar Prexigueiro é o máis recurrente”, señala Míguez, que valora este recurso: “É o enganche de Ribadavia. É un turismo constante, non só no verán. É un turista que se move pola comarca, báñase e fai excursións, come fóra, e moitos alóxanse na zona”.

Más del 60% de las personas atendidas en la oficina son gallegas, principalmente procedentes de A Coruña, Santiago y Vigo. Durante el verano aumenta también la llegada de visitantes de Castilla y León, Asturias y Madrid, además de otros puntos como Barcelona, Valencia o Sevilla.

El responsable de la Oficina de Turismo destaca el incremento del turismo portugués durante los dos últimos años, muchos de ellos procedentes de Braga que pasan por la villa realizando el Camiño Miñoto o el Camiño da Geira e dos Arrieiros. También se aprecia una mayor presencia de ingleses, alemanes y franceses.

Citas culturales

La concejala de Turismo, Yolanda Gómez, atribuye parte del tirón estival a la variedad de propuestas: “Somos un referente no termalismo, que atrae visitantes durante todo o ano, pero no verán, a esa oferta súmanse citas como a Mostra Internacional de Teatro, a Festa da Istoria, o Festival Arteficial ou as festas patronais. Hai propostas moi diferentes que animan a vir. Boa parte desta programación é posible grazas á colaboración do Concello coas asociacións e cos veciños e veciñas. Son eles tamén os que fan que Ribadavia teña tanta vida durante o verán”, apunta.