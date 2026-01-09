Luis Zahera y las camareras gemelas de First Dates coinciden en las termas de Prexigueiro

El actor gallego Luis Zahera, ganador de varios premios Goya, sorprendió ayer a visitantes y vecinos al coincidir en las termas de Prexigueiro, en Ribadavia, con varias personalidades vinculadas televisivo First Dates.

Según diversos usuarios en redes sociales, Zahera, habitual defensor del termalismo en Galicia, disfrutó de una jornada de descanso en estas emblemáticas termas ourensanas. En un momento que rápidamente se hizo viral, se le pudo ver posando junto a Lidia Santos, la modelo malagueña que recientemente se incorporó como camarera en First Dates, así como con Cristina y Marisa Zapata, las conocidas gemelas camareras del mismo programa.

Las fotografías, que fueron compartidas tanto en las cuentas de los asistentes como por algunos fans presentes, muestran al actor y al grupo sonriendo y disfrutando del ambiente relajado de las pozas termales, en pleno corazón de O Ribeiro. Los comentarios de los seguidores destacan la espontaneidad y cercanía de todos ellos, quienes sin aparentes formalidades compartieron un momento distendido lejos de los focos televisivos.

Lidia Santos, que esta temporada se ha convertido en rostro habitual de First Dates, donde trabaja junto al presentador Carlos Sobera y al barman Matías Roure, ha sumado miles de “me gusta” en su publicación con Zahera y las gemelas. En el programa, Santos forma parte del staff junto a las hermanas Zapata, con quienes ya había expresado tener una buena relación profesional y personal.

La casual coincidencia entre estas figuras públicas en un lugar tan emblemático para el termalismo gallego ha encantado a muchos seguidores de ambos mundos mediáticos: el cinematográfico y el televisivo.