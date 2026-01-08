Una carnicería de Ribadavia le da lecciones a Dabiz Muñoz: "Eso no es entrecot"

Un vídeo del cocinero de talla mundial Dabiz Muñoz ha causado revuelo en la carnicería DaVila, en Ribadavia. Tras la publicación de un contenido en las redes sociales del cocinero con varias estrellas Michelin, el carnicero de este negocio de Ourense decidió corregirlo a través de su propia plataforma.

El origen de la respuesta fue que Dabiz compartió en sus redes sociales un vídeo de su hamburguesa de Navidad. Para elaborar el plato, decía utilizar un trozo de carne que denominaba como entrecot de lomo bajo. Esta definición hizo saltar al carnicero de Ribadavia: "Eso no es entrecot".

“La semana pasada Dabiz Muñoz subió este vídeo. Eso no es entrecot, eso es llana o cañón. El entrecot es la chuleta sin hueso y es una parte parecida al cañón, pero es el doble de cara. Entonces, está muy bien usar para picar el cañón y sobre todo para hamburguesas, es una parte que a mí personalmente me encanta”, ha reaccionado.

Este experto de la carne también hizo referencia al "postureo" a la hora de llamar a los diferentes cortes. “No entiendo el postureo de decir que es entrecot porque, al final, o te la metió el carnicero o nos la estás metiendo a nosotros y, en cualquiera de los dos casos, está mal”, concluye con la explicación. En la descripción de este vídeo puntualiza que "el nombre o el precio no hacen que sean siempre la carne más apropiada para según qué elaboraciones".

En el texto también aclara que "el entrecot es una gran pieza, aún que para mi gusto la pieza que usa siendo menos comercial es mucho mejor para una gran hamburguesa como la que prepara en el video". Tras estas explicaciones sobre los cortes lanza una reflexión final: "No cocinamos para decir nombres bonitos cocinamos para comer bien". Además, el profesional quiso mandar un saludo a Dabiz Muñoz y añadir que espera que "si ves el video no te ofendas".

En los comentarios hay reacciones de todo tipo, pero la gran mayoría contestan de forma positiva: "Muy bien, se nota aquí quién sabe de qué habla".