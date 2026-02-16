María González de Castro: “Tuve la opción de seguir empleada o establecerme por mi cuenta”
JÓVENES EMPRENDEDORES
Con 26 años, María González de Castro impulsa un negocio de customización textil y regalos personalizados en Ribadavia y se convierte en una de las emprendedoras más jóvenes en incorporarse a AJE Ourense
María González de Castro es una mujer que nada a contracorriente. A sus 26 años, y después de un período de ensayo y error, se ha convertida en una de las emprendedoras más jóvenes de la provincia, poniendo en marcha un negocio de customización de ropa y regalos personalizados que la ha convertido en la incorporación más reciente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Ourense.
Pregunta. ¿Cuándo decidió empezar a poner su propio proyecto?
Respuesta. Empecé después de la pandemia, porque me me regalaron mis padres un iPad y empecé a hacer dibujos digitales. Por eso la marca se llama “Los dibujos de María”. Hacía ilustraciones, y empecé a añadirlas después a sudaderas con palabras en gallego, como “xeitosa”o “riquiña”, y a empezar una colección que fue creciendo.
R. La idea marchaba bien, y me instalé en un rincón de un negocio que tenían aquí -en Ribadavia- mis padres y se iba vendiendo así poquito a poco. Estaba trabajando en otro sitio, y cuando vi que se me acababa el contrato tenía la opción de continuar por ahí o seguir por mi cuenta. Y decidí seguir por mi cuenta. Empezamos a hacer confección de productos personalizados, a comprar más maquinaria y de repente estamos así, con un negocio en marcha.
P. ¿Ha sido complicado este camino?
R. Desde la pandemia han pasado seis años, pero realmente con el negocio, desde que soy autónoma, llevo sobre año y medio más o menos. Y la verdad si no hubiese sido por la ayuda de mis padres, dudo que hubiese sido posible. Ellos me ayudaron mucho y también me orientaron porque ellos son autónomos de toda la vida, tienen empresa desde siempre y gracias a su apoyo pues fue esto más sencillo, que es complicado hoy en día emprender.
P. ¿Qué le ha supuesto incorporarse a AJE?
R. Me parece importantísimo estar con ellos porque el apoyo que sientes es espectacular. Ves a gente que tiene las mismas experiencias que tú, hacen eventos destinados pues a personas que están pasando tu misma situación, que tienen sus propias empresas, te cuentan sus propias historias... Y el asesoramiento es espectacular y cualquier duda que tengo, cualquier cosa que necesito, hablo con ellos y me envían toda la información. Es una pasada, yo estoy muy contenta. Parece muy importante esta asociación.
P. ¿Y qué tal la perspectiva de cara al futuro?
R. Pues la verdad, como fue yendo poco a poco, el crecimiento fue bastante gradual y bien, no me puedo quejar. Ahora sí que tengo un poco de vértigo y un poco de miedo porque estamos preparando la página web y ya no sé cómo será dar ese siguiente paso y pasar a lo online y abrir muchísimo más al público. También las redes sociales ayudan mucho a crear una buena comunidad.
P. ¿Cómo lleva llamarse empresaria a sus 26 años?
R. A veces dices “madre mía, es una locura, tan joven y ya con una empresa”. A veces como que no lo quiero decir así, como que es “mi marquita”, pero realmente sí, es una empresa y yo vivo de ella.
