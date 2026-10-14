ACCIDENTE DE TRÁFICO
Un menor herido y un trasladado en una salida de vía en Ribadavia
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Dos personas, entre ellas un menor de edad, han resultado heridas a primera hora de la mañana de este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en el término municipal de Ribadavia.
El siniestro se produjo en torno a las 8:40 horas cuando el vehículo sufrió una salida de vía a la altura del punto kilométrico 191 de la carretera N-120, a su paso por la parroquia de Sanín.
Tras recibir el aviso del siniestro, el servicio de emergencias movilizó hasta el lugar a efectivos de Urxencias Sanitarias, personal del GES de Ribadavia y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.
Los servicios médicos atendieron a los dos ocupantes en el punto del accidente, determinando finalmente el traslado de uno de los heridos al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
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