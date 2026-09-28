Una mujer de 84 años fallece ahogada en el área fluvial de A Veronza, en Ribadavia

POSIBLE ACCIDENTE

Una mujer de 84 años que se encontraba en el parque fluvial de A Veronza falleció ahogada tras haberse caído al río, según apuntan las primeras hipótesis.

El área fluvial de A Veronza, en Ribadavia, en una imagen de archivo.
El área fluvial de A Veronza, en Ribadavia, en una imagen de archivo. | La Región

Una mujer de 84 años falleció este lunes tras ahogarse en el área fluvial del parque de A Veronza, en Ribadavia.

La mujer, que utilizaba un andador, se encontraba en la zona cuando se produjo el suceso. Fue un particular el que alertó a emergencias cuando vió un andador solo. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso, aunque no pudieron evitar el fallecimiento.

Las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento están siendo investigadas, aunque las primeras hipótesis apuntan a que la mujer se pudo haber caído al río tras un accidente.

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