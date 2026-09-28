Una mujer de 84 años fallece ahogada en el área fluvial de A Veronza, en Ribadavia

El área fluvial de A Veronza, en Ribadavia, en una imagen de archivo.

Una mujer de 84 años falleció este lunes tras ahogarse en el área fluvial del parque de A Veronza, en Ribadavia.

La mujer, que utilizaba un andador, se encontraba en la zona cuando se produjo el suceso. Fue un particular el que alertó a emergencias cuando vió un andador solo. Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir el aviso, aunque no pudieron evitar el fallecimiento.

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Las circunstancias en las que se produjo el ahogamiento están siendo investigadas, aunque las primeras hipótesis apuntan a que la mujer se pudo haber caído al río tras un accidente.