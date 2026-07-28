Un nuevo mercado para Ribadavia: la Praza de Abastos será renovada con 1,6 millones de euros

El interior de la Praza de Abastos de Ribadavia, en una imagen de archivo.

La Praza de Abastos de Ribadavia contará con una inversión de 1,6 millones de euros para su reforma integral tras la firma del convenio entre la Xunta, la Diputación de Ourense y el Concello. El proyecto permitirá modernizar el histórico edificio y convertirlo en un Mercado Excelente.

El convenio fue suscrito ayer en el Pazo Provincial por el conselleiro de Economía, Emprego e Emigración, José González; el presidente de la Diputación, Luis Menor; y el alcalde de Ribadavia, César Fernández. Según el acuerdo, la Xunta financiará el 70% de la actuación con 1,1 millones de euros y la Diputación el 20%, con 320.000 euros, que harán en dos anualidades; mientras que el Concello asumirá el 10%, 160.000 euros, en el próximo ejercicio.

José González destacó que el convenio es “o exemplo de cooperación entre administracións” y recordó que forma parte del plan autonómico para transformar las plazas de abastos en mercados excelentes, concebidos como “espazos multifuncionais, con zonas de lecer ou hostalería”. Recordó que la provincia cuenta con tres acuerdos firmados, tras los convenios con Xinzo de Limia y O Carballiño, para impulsar la modernización de las plazas de abastos.

César Fernández, Luis Menor y José González, en la firma del convenio de reforma de la plaza. | Diputación de Ourense

Por su parte, Luis Menor afirmó que el acuerdo demuestra que “para sacar adiante proxectos ambiciosos é necesario traballar da man con outras administracións”. El presidente provincial defendió además que las plazas de abastos son “auténticos motores económicos e sociais” y un escaparate para los productos locales, como los viticultores de O Ribeiro en este caso.

Obras

El alcalde de Ribadavia aseguró que la plaza será “un dos elementos tractores que garantan o futuro de Ribadavia e nos permita seguir medrando a nivel comercial e turístico”. Asimismo, afirmó que “este convenio vai supoñer un antes e un despois non só para a Praza de Abastos senón para toda Ribadavia”.

Recordó que la actuación se realizará en dos anualidades. Así, en 2026 se acometerán las obras estructurales, la renovación de la cubierta y los revestimientos interiores. En 2027 se ejecutarán las mejoras de la fachada, la carpintería, el mobiliario, el equipamiento y las actuaciones para mejorar la accesibilidad, la funcionalidad y la eficiencia energética.

Praza de Ourense

Aprovechando el acto, los representantes de Xunta y Diputación instaron al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a firmar el acuerdo pendiente para culminar la reforma de la Praza de Abastos.

González pidió que el regidor “deixe de poñer escusas” y lamentó los “cambios de última hora” para cerrar el acuerdo. Luis Menor calificó la situación de “pouco entendible” y recordó que “si se tivese interese e se houbese actuado, a Alameda estaría libre e os praceiros estarían na Praza de Abastos”, por lo que urgió a ejecutar el convenio al considerar que los principales perjudicados son los comerciantes y los vecinos de Ourense.