Viana do Bolo busca alternativas para reactivar la Plaza de Abastos

Más de dos años han transcurrido desde la finalización de las obras de la Plaza de Abastos de Viana do Bolo, una actuación que supuso una inversión de 600.000 euros y que, a día de hoy, continúa cerrada "a cal y canto".

Esta situación, que ya fue denunciada por los nacionalistas en el Parlamento de Galicia hace un año, ha llevado al actual gobierno municipal a convocar una reunión con los distintos grupos políticos de la oposición con el objetivo de buscar una solución a este "bloqueo" y alcanzar un consenso para la apertura del edificio. El propósito del ejecutivo local es "poñelo ao servizo da cidadanía, dándolle un uso útil, de interese xeral e acorde coas necesidades actuais do municipio".

Para ello, el grupo de gobierno ha planteado dos posibles alternativas con finalidades muy diferentes. La primera propuesta pasa por la creación de una Casa da Mocidade, concebida como un espacio de encuentro y ocio educativo para jóvenes de entre 11 y 16 años. Según explican, este nuevo recurso estaría equipado con ordenadores, juegos de mesa, sala de proyección, televisión y otros materiales destinados a favorecer el aprendizaje y la convivencia en un entorno seguro.

La segunda opción contempla la cesión del inmueble al Sergas para trasladar a sus instalaciones el Punto de Atención Continuada (PAC), que actualmente se encuentra ubicado en el Centro de Salud.

"Esta medida permitiría dotar este servizo esencial dun espazo máis amplo e independente, ademais de supoñer un aforro para o Concello, xa que o mantemento do edificio pasaría a estar xestionado pola Xunta de Galicia", señalan desde el gobierno municipal.

Con estas dos propuestas sobre la mesa, el Concello busca desbloquear el futuro de una infraestructura que permanece sin uso desde su reforma y encontrar una alternativa que responda a las necesidades actuales de los vecinos de Viana do Bolo.

La actuación, ejecutada al amparo de un proyecto del Plan Hurbe de la Xunta de Galicia, tenía como objetivo recuperar el inmueble y transformarlo en un edificio de usos múltiples, con locales y espacios destinados al desarrollo de actividades y a la prestación de servicios por parte de las asociaciones y demás entidades sociales.

Normativa y condiciones vinculantes

Los nacionalistas, socios de gobierno del PSdeG-PSOE, han avanzado que respaldarán las propuestas que presenten los socialistas, en cumplimiento del acuerdo alcanzado entre ambas formaciones tras la moción de censura que desalojó de la Alcaldía al popular Andrés Montesinos.

No obstante, desde el BNG subrayan que cualquier decisión sobre el futuro del inmueble debe adoptarse con todas las garantías jurídicas, ya que el edificio fue remodelado con financiación pública para un uso específico. Por ello, consideran imprescindible determinar previamente si la normativa y las condiciones vinculadas a esas ayudas permiten destinarlo ahora a una finalidad completamente distinta, sin incurrir en incompatibilidades ni en la obligación de reintegrar los fondos recibidos.

Por su parte, el Partido Popular no se ha pronunciado por el momento sobre esta nueva iniciativa impulsada por el PSdeG-PSOE.

La propuesta llega, además, en un momento de transición dentro del gobierno municipal, ya que, en virtud del pacto suscrito entre socialistas y nacionalistas tras la moción de censura llevada a cabo en septiembre de 2025, el bastón de mando pasará al BNG dentro de aproximadamente un mes, cuando se produzca el relevo en la Alcaldía conforme al acuerdo de alternancia firmado por ambas formaciones.