Premio al CEIP de Ribadavia por obtener primer puesto en el concurso del Día das Letras Galegas

El CEIP Plurilingüe de Ribadavia ha sido galardonado con el primer premio en la categoría de Educación Infantil y Primaria del concurso del Día das Letras Galegas 2026. La Xunta reconoció así la propuesta “Begoña Caamaño, un camiño de sementes”, que destaca las aportaciones de la homenajeada a la cultura y lengua gallega a través de su labor literaria y periodística.

El certamen busca implicar a la comunidad educativa en esta efeméride y ampliar los materiales didácticos en gallego disponibles en los centros de enseñanza. Cada centro ganador recibirá un premio de 2.000 euros, y el profesorado implicado obtendrá una certificación de innovación educativa de entre 20 y 30 horas.

Verónica Araújo Meiriño, coordinadora de dinamización lingüística del CEIP Ribadavia, explicó que decidieron participar porque “pareceunos interesante investigar a figura de Begoña Caamaño e profundizar na aprendizaxe de cara aos nenos. De ahi fixemos dez carteis e unha guia, como material máis tradicional, e a dixitalización en QR que inclúe contidos auditivos”. El proyecto contó con la participación del alumnado de seis clases y la implicación de toda la comunidad educativa: “Todos aportaron e isto demostra que a unión da comunidade fai que as cousas funcionen”.

Los materiales se distribuirán en más de 1.800 centros de Galicia, así como en bibliotecas y centros culturales del resto de España y del extranjero, garantizando la difusión del trabajo de los alumnos y del nombre del colegio.

“É un orgullo tremendo que o nome do CEIP Ribadavia chegue a tantos lugares”, destacó la coordinadora.