¿Sabe usted que la provincia de Ourense vuelve a tener un papel protagonista en Netflix?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, Netflix vuelve a la provincia de Ourense

Netflix también corta calles
¿Sabe usted que una vez más la provincia actuará como escenario en un proyecto audiovisual? ¿Que desde hoy, viernes 26 de febrero, hasta el próximo sábado, día 28, Ribadavia acogerá el rodaje de una serie y cortará algunas zonas? ¿Que se trata de Lobo, inspirada en el primer asesino en serie documentado de España, en la Galicia rural del siglo XIX? ¿Que se podrá ver después en Netflix?

