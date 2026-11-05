Reabren al tráfico la OU-406 en Ribadavia tras el choque de un camión grúa contra un puente ferroviario

La carretera OU-406, a su paso por Ribadavia, ha quedado reabierta al tráfico este jueves pasadas las 14:00 horas, después de completarse los trabajos de reparación de los daños provocados por el impacto de un camión contra la estructura de un paso inferior ferroviario.

El incidente se produjo el pasado martes, cuando la grúa de un camión chocó contra el puente, causando daños y desprendimientos que obligaron a cortar la circulación por motivos de seguridad.

Para retirar las vigas dañadas fue necesario utilizar una grúa de grandes dimensiones. Durante la madrugada de este jueves, los trabajos obligaron a ampliar temporalmente el corte de tráfico desde el convento de San Francisco hasta el enlace con la N-120. Las labores también requirieron la interrupción temporal del alumbrado público en el entorno y un corte del suministro de agua en la calle Irmáns Álvarez Araújo.

Una conexión importante para Ribadavia

La recuperación de la OU-406 permite restablecer una de las principales conexiones de Ribadavia con la carretera nacional N-120.

Además, vuelve a garantizar el acceso directo a instalaciones como la estación de autobuses y el pabellón del Consello, evitando los desvíos que los conductores tuvieron que utilizar durante los dos días de trabajos.