Ribadavia aborda la modernización de su red de aguas

El Concello de Ribadavia acaba de impulsar una inversión estratégica en el Servicio Municipal de Aguas con la implementación de un sistema avanzado de monitorización y telesupervisión de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Esta acción transformará la gestión diaria de la red y anticipará las incidencias antes de que afecten al barrio.

La iniciativa del gobierno municipal permitirá un salto cualitativo en el control de una infraestructura extensa y compleja, con una red de más de 128 kilómetros de tuberías entre el abastecimiento y el saneamiento, distribuidas por todo el término municipal.

12 sectores

En el ámbito del suministro de agua potable, el proyecto incluye la instalación de sistemas de telemonitorización en 12 sectores de la red, junto con el control activo de la presión. Esto permitirá detectar fugas con mayor rapidez, reducir las pérdidas de agua no registradas y mejorar la eficiencia hidráulica, además de reforzar el carácter preventivo del mantenimiento de la red.

Paralelamente, la actuación también se extiende al sistema de saneamiento, con la incorporación de sistemas de monitorización continua en las 6 estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) y la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Este control permanente permitirá anticipar posibles averías, minimizar los riesgos ambientales y optimizar el proceso de depuración.

Asimismo, la página web municipal, www.ribadavia.gal, ha incorporado un acceso disponible para consulta ciudadana sobre la situación en tiempo real de la ETAP: https://ribadavia.gal/etap-ribadavia/.

“A modernización do sistema de augas é unha aposta clara pola sustentabilidade, pola eficiencia e por un servizo público de maior calidade, cun impacto directo na vida diaria dos veciños e veciñas”, señaló el alcalde ribadaviense, César Fernández.