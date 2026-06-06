Ribadavia acoge talleres sobre oficios artesanales

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración continúa impulsando la dinamización del centro histórico de Ribadavia a través de cursos de oficios artesanales en el marco del proyecto Vilas Vivas.

La programación se desarrolla a través de la Fundación Artesanía de Galicia e incluye tres cursos de iniciación a la marroquinería y a la estampación sobre textil, que tendrán lugar en la Casa da Artesanía de Galicia, situada en el número 2 de la Banda da Lira. Las actividades se celebrarán los sábados 20 y 27 de junio, con inscripción previa a través de la web de la Fundación.

El curso “Tomate y trébol. Iniciación al cuero” se impartirá el 20 de junio en horario de mañana y tarde, con un coste de 25 euros, y estará dirigido por la artesana Antonina Kadyrova, del taller AK de Vigo. La formación permitirá a los asistentes conocer las técnicas básicas de trabajo con cuero, desde el corte y la costura hasta el acabado final, para la elaboración de un complemento decorativo inspirado en elementos naturales.

Por su parte, el 27 de junio se celebrarán dos sesiones del curso de estampación de pañuelos de algodón tradicional, impartido por Sandra Betanzos, del obrador Amor ó teu, de Ames, con un coste de 15 euros. En este taller se enseñará la técnica del estarcido, consistente en transferir diseños mediante plantillas y pintura.

Casa da artesanía

La Casa da Artesanía de Galicia es uno de los espacios acondicionados en Ribadavia en el marco del proyecto Vilas Vivas para la promoción y comercialización de productos artesanos gallegos. Además de acoger actividades formativas y demostraciones, en su planta baja cuenta con una tienda de venta directa de productos artesanales.