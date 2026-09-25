Ribadavia apela a la economía social como motor de la villa

El salón de plenos del Concello de Ribadavia acogió este jueves la presentación del Plan Local de Economía Social, una herramienta incluida dentro del proyecto pionero de la Xunta de Galicia para el desarrollo del territorio. Se trata de una hoja de ruta que identifica las oportunidades de los sectores claves de Ribadavia, así como las acciones necesarias para crear empleo de calidad, fomentar el emprendimiento y fijar población. “Hoxe iniciamos un camiño que axudará ao desenvolvemento dos sectores claves do noso municipio como son o vitivinícola, o sector coidados e política social, o turismo, a cultura e o comercio”, destacó César Fernández, alcalde de Ribadavia, durante el acto desarrollado en el salón de plenos del Concello de Ribadavia.

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En este sentido, el alcalde destacó las importantes iniciativas de economía social ya existentes en el municipio, como la cooperativa vinícola de Viña Costeira, que se puso en marcha hace casi 60 años. “É unha das máis antigas de Galicia”, recordó.

Marta Mariño, directora xeral de Economía Social, resaltó que “é importante dar a coñecer e educar na economía social á poboación, que saiban que existen cooperativas e iniciativas de calidade”.